Land Rover festeggia il suo 75° anniversario con un Defender verde in edizione limitata. Non si tratta di una versione completamente elettrica del SUV, ma di un modello che sarà vestito esclusivamente di Grasmer Green, un colore esterno mai applicato prima a un Defender. Lo stesso verde si trova sui cerchi in lega da 20 pollici che abbelliscono il SUV.

Land Rover Defender 90 2023: l’edizione limitata per i 75 anni

Sebbene si tratti di un nuovo colore, la nuova variante speciale viene comunque descritta dal costruttore come una heritage edition.

Gli acquirenti potranno acquistarlo solo nella configurazione 90 o 110, escludendo la versione 130. Tra le altre caratteristiche distintive figurano i badge 75 Year, i paraurti e gli accenti Ceres Silver e l’illuminazione a LED premium.

Il verde ritorna anche negli interni, con accenti sulla barra trasversale e dettagli incisi al laser qua e là. I sedili non sono verdi, ma piuttosto Resist Ebony. Nella fila anteriore, incorniciano una console centrale con impiallacciatura Robustec.

Sono presenti anche un tetto in tela ripiegabile, sedili anteriori regolabili a 14 vie, volante riscaldato, climatizzatore trizona, telecamera 3D a 360 gradi, sistema di gestione del terreno e un esclusivo sistema audio Meridian.

Gli acquirenti possono spingersi fino in fondo acquistando gli articoli della Lifestyle Collection 75 anni che si abbinano all’edizione speciale, come l’orologio, lo zaino e l’abbigliamento coordinato. E sì, sono in verde Grasmer.

