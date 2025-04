Un’innovativa proposta di personalizzazione

Il Land Rover Defender 90 ha sempre rappresentato un simbolo di robustezza e avventura. Tuttavia, la recente collaborazione tra Chelsea Truck Company e il tuner Kahn Design ha dato vita a un nuovo concetto di personalizzazione, il Concept 001. Questo progetto non solo mantiene l’anima off-road del Defender, ma la esalta attraverso un design audace e dettagli curati. La proposta si distingue per un look più aggressivo, che cattura l’attenzione e promette prestazioni elevate.

Dettagli esterni che colpiscono

Il Concept 001 si fa notare subito grazie ai suoi nuovi cerchi Hammerhead RS-Forged da 20 pollici, abbinati a pneumatici all-terrain con spalla 33”. Questi elementi non solo migliorano l’estetica, ma anche la funzionalità del veicolo. Inoltre, il diffusore posteriore in fibra di carbonio e la vernice protettiva con texture 3D sulla parte inferiore della carrozzeria offrono una resistenza superiore a graffi e detriti. La calandra aggiornata, i fari ridisegnati e il cofano ventilato in nero lucido completano un look che è sia elegante che robusto.

Interni di lusso e comfort

Non solo esterno, ma anche l’abitacolo del Defender 90 ha ricevuto un trattamento di lusso. I rivestimenti in pelle blu lavorata a mano, con profili a contrasto in Britannia Blue, offrono un’esperienza di guida premium. Dettagli come le prese d’aria laterali verniciate e il lettering “K A H N” sul cofano aggiungono un tocco di esclusività. La verniciatura esterna in Volcanic Rock Satin con inserti 3D Military-Textured rappresenta un ulteriore elemento distintivo di questa elaborazione, rendendo il veicolo unico nel suo genere.

Disponibilità e costo del Concept 001

Pur essendo un prototipo, la configurazione esterna del Concept 001 è disponibile su ordinazione per le Land Rover Defender 90 e 110 di ultima generazione tramite Kahn Design. Il costo per la conversione esterna completa è di 25mila sterline, ovvero poco meno di 29mila euro. Questo investimento riflette non solo il livello di personalizzazione, ma anche la cura artigianale che contraddistingue ogni realizzazione del marchio britannico. Per chi cerca un veicolo che unisca prestazioni off-road e un design esclusivo, il Concept 001 rappresenta una scelta imperdibile.