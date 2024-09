Tutti conoscono il marchio Land Rover come brand affermato che garantisce auto di qualità e sicurezza. Si tratta di un casa pautomobilistica storica, che nasce nel 1948 grazie a Maurice Wilks, ingegnere della Rover Company, che disegnò il primo modello di auto, ispirato a quella che era considerata la madre di tutti i fuoristrada, ovvero la Jeep Willys. Si trattava di un veicolo utilizzato nella seconda guerra mondiale che ormai aveva lasciato un’orma indelebile nella memoria collettiva, per cui fu di enorme ispirazione per tutti.

Pochi anni dopo, la Rover Company lancia la Range Rover, il primo SUV di lusso, che segna un’evoluzione del marchio al punto che nel 1978 la Land Rover diventa un’entità autonoma, staccandosi dalla vecchia compagnia e creando modelli iconici, senza mai sbagliare come successo per altre case produttrici di auto, i quali hanno anche creato dei fallimenti come l’Alfa Romeo Arna.

Dove trovare pezzi di ricambio Land Rover?

Essendo uno dei brand automobilistici più apprezzati al mondo, trovare Land Rover ricambi è molto facile e comodo. Si tratta però di auto prettamente di lusso, i cui prezzi superano nettamente quelli di altri marchi e perciò spesso sostituire un pezzo è davvero molto costoso.

Se hai problemi con la tua auto Land Rover potrai avere un consulto in concessionaria e nelle officine autorizzate, che hanno accesso diretto ai ricambi originali per la tua auto. In alternativa, esistono i negozi di ricambi auto che potrebbero avere i pezzi di cui hai bisogno, oppure si può effettuare una ricerca sui siti di ecommerce dedicati alla rivendita delle componenti auto di ogni tipo.

Per fortuna le automobili Land Rover hanno un valore residuo molto alto che si mantiene nel tempo, per cui raramente si necessita di interventi di manutenzione molto complessi.

Land Rover: il futuro del brand e le sue prospettive

Abbiamo avuto modo di parlare della storia di questo incredibile brand, parlando un po’ di come è nato e come si sia evoluto. Ora è arrivato il momento di dedicarsi, invece, a quelle che sono le proiezioni future e gli obiettivi che Land Rover prevede di raggiungere per i prossimi anni.

Iniziamo dagli investimenti che Land Rover vuole fare nell’elettrico. Come ben sappiamo, il passaggio alle energie rinnovabili è uno degli obiettivi principali di tutti i migliori marchi del mondo, anche non del settore automobilistico. Il problema ambientale è molto sentito da Land Rover, che infatti è tra le case automobilistiche che produce auto con minori emissioni di CO2 e che ha deciso di investire 15 miliardi per accelerare il passaggio all’elettrico.

Con questi investimenti, la Land Rover è stata in grado di progettare veicoli interamente elettrici, come nel caso della Range Rover Electric. Si tratta solo del primo dei modelli che la casa madre Land Rover ha previsto di mettere in commercio. A conferma di ciò, Land Rover ha inoltre formato oltre 20.000 dipendenti e partner, in modo tale da poter lavorare nel migliore e più breve modo possibile alla produzione di auto di lusso e SUV completamente elettrici.

Insomma, quando si parla di Land Rover, si sta parlando di un brand affermato, di lusso e che punta a essere top di gamma anche per il prossimo futuro green.