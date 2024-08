Le auto che sono state un fallimento per le case e per la clientela, uno sguardo alle più famose.

Il mondo dell’auto è costellato di successi di cui tutti ancora parlano perché avanti rispetto ai tempi o in grado di colpire al cuore il pubblico per stile e qualità ma vi sono anche i fallimenti, ovvero quei mezzi a 4 ruote che o per un design oggettivamente brutto o per pessime scelte di marketing sono entrate nell’immaginario collettivo dalla parte sbagliata.

I fallimenti più significativi nel mondo delle auto

Se si pensa ad auto che hanno fatto flop la prima che viene in mente è l’Alfa Romeo Arna, frutto del progetto tra Alfa Romeo e Nissan. La casa italiana ci ha messo il motore, i giapponesi lo stile. Il risultato, abbinato ad una pubblicità particolare hanno fatto il resto.

Sempre legata agli spot pubblicitari vi è la Fiat Duna dove si scherzava in merito alla bellezza delle linee, un’auto che ha venduto abbastanza nonostante un’estetica davvero brutta.

La Mercedes Classe A prima serie è stata un fallimento per i risultati negativi al “test dell’alce” ma anche per un’estetica che per fortuna è andata migliorando dalla seconda serie in avanti.

Si resta in Germania per l’Audi A2 che è stata un’ auto ad essere realizzata in alluminio, comportando un grande costo produttivo che ne ha innalzato il costo di vendita al pubblico, portando gli utili ad essere davvero bassi.

Altri fallimenti di rilievo

La Volkswagen Phaeton è stata un fallimento perché per lei VW ha fatto costruire uno stabilimento dedicato a Dresda, pur avendo come base l’Audi A8 non è mai riuscita a sfondare nel settore delle berline di lusso. Ne sono state prodotte 72.000 in 14 anni con una perdita per il gruppo di 2 miliardi di euro.

Pontiac Aztek, l’auto più brutta del mondo secondo il Daily e The Telegraph ed anche colei che pose fine alla storia della Pontiac dopo ben 84 anni di vita.