La collezione di auto di Drake non è solo folle, ma vale milioni di dollari. Aubrey Drake Graham, detto Champagne Papi, è un rapper, cantante, imprenditore, autore di canzoni, attore e produttore canadese di 35 anni. Drake è stato conosciuto per la prima volta nella serie televisiva drammatica Degrassi : The Next Generation nel 2001-2007.

Si è concentrato sulla sua carriera e si è dedicato alla musica, dimettendosi dalla serie televisiva. Drizzy è un imprenditore e cantante di grande successo. È uno dei fondatori del marchio canadese di lifestyle October’s Very Own (OVO). Se parliamo del patrimonio netto di Drake, allora è di circa 180 milioni di dollari fino ad oggi. Con questo patrimonio e questo successo è ovvio che il suo garage valga milioni.

Le auto di Drake: un garage da diversi milioni di dollari

Lamborghini Aventador LP-700-4 Roadster

La collezione di auto di Drake è davvero incredibile e questa è una delle supercar più belle che possiede. La Lamborghini Aventador Roadster è alimentata da un motore V12 aspirato da 6,5 litri che può produrre una potenza di 730 cavalli e 690 Nm di coppia. Questa bestia può raggiungere la velocità massima di 350 km/h. Il prezzo della Aventador è di circa 460.422 dollari.

Bugatti Veyron – Edizione Sang Noir (2010)

Questa è qualcosa di speciale nella collezione di auto di Drake. La Veyron Sang Noir Edition è limitata a sole 12 unità in tutto il pianeta e costa 2,2 milioni di dollari nel 2010 e una di queste appartiene a Drake. La Bugatti Veyron è alimentata da un motore W16 quadriturbo da 8,0 litri che può erogare una potenza fino a 987 CV.

La Veyron Sang Noir è in grado di raggiungere lo 0-100 in soli 2,5 secondi, un tempo davvero sorprendente. Questa è l’unica Bugatti in Canada di proprietà di Drake. Recentemente ha venduto questo veicolo.

Ferrari LaFerrari

Sì, Drake fa parte di quelle 499 persone che possiedono una LaFerrari sul pianeta Terra. Questa Ferrari LaFerrari ha un potentissimo motore V12 ibrido da 6,3 litri ad aspirazione naturale che può erogare 949 cavalli e 900 Nm di coppia. LaFerrari può raggiungere la velocità massima di 350 km/h, una velocità incredibile. Questa bestia costa circa 1,5 milioni di dollari.

Mercedes-Benz SLR McLaren

Questa è una delle Supercar più rare al mondo e appartiene a Drake. Champagne possiede molte supercar rare/limitate e l’aggiunta di questa rende il suo garage ancora più folle. La Mercedes-Benz SLR MCLAREN è alimentata da un V8 Twin-Screw Supercharged da 5,4 litri. Se parliamo delle prestazioni di questo veicolo, può erogare 617 CV di potenza e 780 Nm di coppia. Il prezzo della SLR McLaren è di circa 748.453 dollari.

Le altre auto sono:

McLaren 675 LT

Brabus 850 Classe S

Mercedes-Maybach G 650 Laudaulet

Rolls Royce Phantom Mansory

Rolls Royce Cullinan

Mercedes-Maybach S600 Pullman

