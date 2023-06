Le auto di Klay Thompson: cosa guida il campione dei Golden State Warriors

Le auto di Klay Thompson sono diverse. Nel suo garage troviamo infatti ben cinque modelli dal valore impressionante. Scopriamoli nel dettaglio.

Le auto di Klay Thompson

Chevrolet Camaro

Il suo design la rende semplicemente irresistibile. Tuttavia, le sue prestazioni non scherzano. Il suo motore è un V8 in grado di erogare 455 CV ed è dotata del pacchetto 1LE in grado di migliorare le prestazioni di velocità.

L’auto ha un cambio automatico ed è in grado di offrire comfort e prestazioni. Il suo prezzo d’ingresso parte da 26.395 dollari.

Range Rover Velar

L’auto ha un motore a quattro cilindri da 2,0 litri in grado di erogare 237, 335 o 395 CV in base alle opzioni scelte.

Il suo design è semplice ma convincente, ma questo modello è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e può essere guidato su qualsiasi tipo di strada.

In questo caso il prezzo aumenta: 59.450 dollari di base.

BMW i8

Un’auto che non ha bisogno di troppe presentazioni e che rappresenta la pura essenza del lusso.

Il suo motore è abbinato a una batteria da 11,6 kWh con una potenza combinata di 369 CV. Il suo prezzo parte da 148.495 dollari.

Lincoln Continental

Questo modello ha un V8 con trazione posteriore e produce 365 CV. Prezzi a partire da 20.000 dollari.

Mercedes G Wagon

Perfetta per qualsiasi utilizzo, quest’auto ha un motore V8 biturbo da 416 CV in grado di erogare 577 CV.

Grazie alle sue prestazioni è possibile divertirsi in totale comfort, grazie anche alle sue3 sospensioni anteriori indipendenti.

Insomma, le auto di Klay Thompson sono diverse ma davvero interessanti e ricche di opzioni tra cui scegliere.

LEGGI ANCHE: