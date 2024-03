Wrapping auto, moto e barche

Il wrapping (letteralmente “avvolgere”) è una tecnica di smart design, una nuova frontiera per la personalizzazione di auto, moto, barche e tanto altro.

Questa innovazione ci consente di rivestire, parzialmente o totalmente, la superficie di un qualsiasi oggetto con l’utilizzo di una particolare pellicola adesiva di altissima qualità.

Si tratta di un lavoro che deve essere svolto con una grande precisione, motivo per il quale è importante rivolgersi a professionisti del settore che, grazie alla loro esperienza, ci garantiscono un risultato ottimale e duraturo nel tempo.

Ci sono numerosi vantaggi nell’applicazione di questa tecnica: le pellicole utilizzate, oltre a rendere il veicolo unico ottenendo delle colorazioni e decorazioni particolari, ha anche una funzione di protezione da graffi, agenti atmosferici e dai fastidiosi sassolini che intaccano la vernice.

Questa pellicola adesiva, applicata in tempi brevi e a costi di applicazione inferiori rispetto a quelli di una normale verniciatura in carrozzeria, è resistente ai lavaggi, alle temperature esterne e può essere facilmente rimossa, ripristinando il colore originale senza alcun danno.

Perlopiù, molte aziende commerciali, sfruttano le tecniche del “car design” per far viaggiare e conoscere il proprio logo, richiamando l’attenzione di nuovi potenziali clienti, stampando una grafica ad hoc direttamente su pellicola.

WRAPPING AUTO

Il Wrapping auto, o Car wrapping, è un’alternativa popolare alla classica verniciatura e prevede l’applicazione di pellicole decorative e protettive sulle auto.

Prima di procedere all’applicazione della pellicola adesiva, scelta insieme al cliente, è importante fornire una simulazione realistica del lavoro finito in modo tale da poter visionare quale sarà il risultato, al fine di agevolare la scelta tra le varie soluzioni.

Il costo del wrapping varia a seconda del modello di automobile, dei tempi di lavorazione e del materiale utilizzato.

WRAPPING MOTO

Anche in questo caso, grazie all’utilizzo di queste pellicole, è possibile dare un tocco di personalità anche ai veicoli a due ruote.

La procedura del wrapping, può essere una scelta particolarmente importante per tutti coloro che, intervenendo con una spesa assolutamente accessibile e in maniera non invasiva e completamente reversibile, desiderano personalizzare e cambiare il look della propria moto.

Su richiesta è possibile progettare delle grafiche personalizzate o replicare le livree delle moto da corsa.

WRAPPING NAUTICO

Esiste inoltre un’altra tipologia di wrapping: il “Boat Wrapping”, detto anche wrapping delle barche.

Questo può essere eseguito su qualsiasi tipo di natante e di qualsiasi dimensione e tipologia.

Questa è una soluzione ideale per proteggere l’imbarcazione da agenti esterni e salsedine mediante l’utilizzo di pellicole brevettate, risparmiando tempo e denaro rispetto ai classici metodi di ripristino.

È possibile richiedere un servizio di “boat interiors” o “boat refitting”, per rendere unici gli interni e gli arredi della tua imbarcazione, scegliendo tra una vasta gamma di colori, pattern e pellicole con effetto materico.

CONCLUSIONI E CONSIGLI

In questo articolo abbiamo toccato tutti i punti fondamentali del wrapping, dalla manutenzione quotidiana alla protezione.

Per realizzare questa tecnica sono necessarie almeno queste due figure fondamentali: l’applicatore e il grafico-designer che collaborano per realizzare ogni desiderio del cliente.

Assicurati di rivolgerti ad applicatori wrapping certificati e professionali che possano aiutarti nel prendere la migliore decisione per il tuo veicolo, garantendoti un servizio di qualità e professionalità!