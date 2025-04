Il cambiamento del mercato automobilistico

Negli ultimi anni, il panorama delle auto economiche ha subito un notevole cambiamento. Fino a qualche anno fa, era possibile trovare modelli a meno di 10.000 euro, ma oggi, a causa dell’aumento dei prezzi di listino, il budget necessario per un’auto entry-level è aumentato significativamente. Secondo le stime, i prezzi sono aumentati di circa il 37% rispetto al periodo pre-Covid. Tuttavia, ci sono ancora alcune eccezioni sul mercato, con auto che si possono acquistare per meno di 15.000 euro, specialmente grazie agli incentivi offerti dai produttori.

Dacia Sandero: il leader del mercato

Nel 2025, la Dacia Sandero si conferma come l’auto più economica in Italia, nonché una delle più vendute. Questo successo è attribuibile al suo eccellente rapporto qualità-prezzo, a un design moderno e funzionale, e alla disponibilità di diverse motorizzazioni, tra cui un raro motore GPL. La Sandero offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumo di carburante, rendendola una scelta ideale per chi cerca un’auto pratica e conveniente. Gli allestimenti della Sandero con prezzi di listino sotto i 15.000 euro la rendono un’opzione molto appetibile per gli acquirenti.

Citroen C3: comfort e praticità

Un’altra auto da considerare è la Citroen C3, una berlina compatta che si distingue per il suo design giovanile e gli interni progettati per garantire massimo comfort. I sedili spaziosi ed ergonomici, insieme a un moderno display touchscreen per il sistema di infotainment, rendono la C3 una scelta molto interessante. La gamma di motori include diverse opzioni a benzina, che offrono un buon equilibrio tra prestazioni e consumi ridotti. Con prezzi di listino attorno ai 15.000 euro, la Citroen C3 rappresenta una valida alternativa per chi cerca un’auto economica senza compromettere il comfort.

Opzioni oltre il budget

Se si è disposti a sforare leggermente il budget, ci sono diversi modelli nuovi che costano poco meno di 16.000 euro. Inoltre, grazie agli incentivi per la rottamazione offerti dalle case automobilistiche, è possibile abbattere ulteriormente il prezzo, a patto di avere un veicolo da rottamare. È importante notare che tutti i prezzi menzionati si riferiscono alle versioni base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano’, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada, ad eccezione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).