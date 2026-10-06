Il mercato europeo delle citycar elettriche sta subendo una svolta radicale: su 63 modelli disponibili, 22 provengono da case cinesi. Questa penetrazione supera il 30% dell’intera offerta di piccole auto a batteria, una quota che sta spingendo verso una rivalutazione dei listini tradizionali. Il segmento citycar è da sempre il punto di ingresso preferito per chi cerca mobilità urbana a costi contenuti, ma l’arrivo di produttori asiatici sta abbassando ulteriormente la soglia di prezzo grazie all’impiego di batterie LFP più economiche e sicure rispetto alle tradizionali chimie al litio-nichel-cobalto.

La quota dei marchi cinesi nel segmento urbano europeo

Gli studi di settore indicano che, oltre ai 22 modelli cinesi, 33 veicoli sono fabbricati fuori dall’Unione Europea mentre il resto è prodotto da case internazionali con stabilimenti locali. I costruttori cinesi hanno colmato il vuoto lasciato da numerosi produttori tradizionali, puntando su veicoli compatti, facili da manovrare in città come Roma o Milano. La chiave del loro successo è la capacità di offrire autonomia WLTP adeguata per gli spostamenti quotidiani, combinata con dotazioni di serie tipicamente riservate a versioni più costose.

Modelli economici disponibili in Italia e le loro caratteristiche

Tra le proposte più competitive troviamo la DR 1.0 EV con prezzo di listino di 18.900 € e una lunghezza di 3,20 m; motore da 61 CV e autonomia WLTP di 210 km. La Leapmotor T03 parte dallo stesso prezzo, ma offre 95 CV, 3,62 m di lunghezza e 265 km di autonomia, oltre a un tetto panoramico di serie. Altre opzioni includono la BYD Dolphin Surf (19.490 €; 4 m, 220-322 km), la Dongfeng Box (21.500 €; 33-44 kWh, 230-310 km), la EMC Yudo (24.200 €; SUV urbano da 4 m, 325 km) e le versioni più spaziose come la BYD Atto 2 (29.990 €) e la Leapmotor B10 (29.900 €; 218 CV, 434 km). Tutti i veicoli elencati presentano batterie LFP garantendo cicli di vita più lunghi e una maggiore sicurezza termica.

Confronto diretto: DR 1.0 EV vs Leapmotor T03

Chi si orienta verso il budget di 18.900 € deve valutare la differenza di dimensioni e potenza. La DR 1.0 EV, derivata dalla Chery eQ1, è la più compatta del segmento (3,20 m) e si adatta perfettamente a spazi stretti; i suoi 61 CV la rendono indicata esclusivamente per i tragitti urbani. La Leapmotor T03, con 3,62 m di lunghezza e 95 CV, offre una presenza più decisa su tangenziali e percorsi extraurbani, mantenendo una autonomia WLTP superiore (265 km). Tuttavia, la T03 non dispone di Apple CarPlay o Android Auto, un fattore da considerare per gli automobilisti più connessi.

Confronto tra utilitarie: BYD Dolphin Surf vs Dongfeng Box

Nel range di circa quattro metri, la Dolphin Surf si distingue per il suo display rotante da 10,1 pollici e una dotazione ADAS completa; la versione base parte con una batteria da 30 kWh (220 km) e arriva fino a 43 kWh (322 km). La Dongfeng Box, proposta a 21.500 €, presenta un abitacolo ottimizzato per lo spazio interno e due opzioni di batteria (33 kWh, 230 km; 44 kWh, 310 km). Entrambe le auto sfruttano la tecnologia LFP ma la Box punta più sulla versatilità di carico, mentre la Dolphin evidenzia un design interno più futuristico.

Prospettive di mercato e prossimi lanci in Italia

Le previsioni indicano un ulteriore incremento della quota di mercato dei costruttori orientali. Al Salone dell’Auto di Torino 2026 sono state svelate anteprime come la Geely E2 la Leapmotor BO3X e nuovi modelli a marchio Chery e OMODA destinati a raggiungere i concessionari entro i prossimi 12-24 mesi. La concorrenza si sta spostando verso la completezza delle dotazioni di serie, tempi di consegna più rapidi e garanzie prolungate sulle batterie LFP. Per i consumatori italiani che cercano un’alternativa economica alla mobilità urbana, il panorama delle citycar elettriche non è mai stato così ricco di opzioni concrete e competitive.