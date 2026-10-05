Il gruppo Pasquarelli Auto prima concessionaria italiana quotata in Borsa, ha segnato un nuovo traguardo aprendo a Milano il suo più grande punto vendita. L’evento, denominato “Opening Night – The Road is Open”, ha riunito dirigenti, partner cinesi e rappresentanti del settore per presentare una sede che punta a coniugare elettrificazione e servizi di usato garantito. La scelta della città lombarda non è casuale: Milano è il mercato più dinamico d’Italia e rappresenta la vetrina ideale per lanciare una strategia nazionale basata su mobilità integrata e trasparente.

Il nuovo showroom di via Gallarate 199: dimensioni e storia

Situato nell’ex sede Peugeot, costruita nel 1965 e disegnata dall’architetto Vico Magistretti, il nuovo spazio si estende su circa 20.000 m². L’immobile, già simbolo dell’automotive italiano, è stato ristrutturato per accogliere una mega struttura destinata a ospitare i marchi del gruppo Dongfeng. La decisione di riutilizzare un edificio storico fonde tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un ambiente che ricorda le radici della mobilità italiana pur proiettandola verso un futuro più elettrico e sostenibile.

Una vetrina per i marchi cinesi ad alta elettrificazione

All’interno del nuovo showroom sono presenti i tre marchi del gruppo cinese: DongfengVoyah e MHero. Dongfeng, con una produzione annua globale di 3,5 milioni di veicoli, ha scelto Pasquarelli Auto come partner strategico per penetrare il mercato italiano. Voyah, focalizzato sul segmento premium, offre soluzioni ibride plug-in e, in particolare, il modello Voyah Free destinato alle flotte aziendali grazie alla trazione integrale e al posizionamento premium-luxury. MHero, invece, si concentra su fuoristrada robusti, completando così un portfolio che copre dall’utile quotidiano al segmento più aspirazionale.

Voyah Free: la proposta per le flotte aziendali

Il Voyah Free è il primo modello pensato specificamente per le fleet aziendali. Si tratta di un SUV a trazione integrale, con motore ibrido plug-in che combina potenza e autonomia elettrica, perfetto per chi cerca una soluzione sostenibile senza rinunciare a prestazioni elevate. La strategia di Pasquarelli Auto prevede lanciare la prima offerta dedicata alle flotte nei prossimi mesi, garantendo assistenza capillare attraverso la rete di 50 concessionari e magazzini di ricambi situati in Italia e Olanda.

Secondlife Approved: usato certificato e servizi aggiuntivi

Accanto ai marchi cinesi, la sede ospita Secondlife Approved il marchio interno di Pasquarelli Auto dedicato al mercato dell’usato garantito. Ogni veicolo passa attraverso 122 controlli tecnici rigorosi con una completa rigenerazione della meccanica e della carrozzeria. Il servizio include consegna a domicilio, una garanzia decennale e la formula “30 giorni soddisfatti o rimborsati”, pensata per trasmettere fiducia al cliente. La presenza di Secondlife nella nuova sede sottolinea l’impegno del gruppo a offrire una gamma completa, dal nuovo elettrico all’usato certificato, per tutti i profili di mobilità.

Durante l’inaugurazione, Marco Pasquarelli ha sottolineato che l’apertura di via Gallarate 199 rappresenta “un passo strategico nel percorso di crescita del Gruppo”. Il presidente Giancarlo Pasquarelli ha aggiunto che entrare in un contesto “prestigioso, dinamico e unico come quello milanese” è una fonte di grande motivazione, soprattutto grazie alla possibilità di presentare marchi innovativi come Dongfeng, Voyah e MHero. Con questo investimento, Pasquarelli Auto conferma la volontà di rafforzare la propria presenza nazionale, creando valore per clienti, partner e territorio.