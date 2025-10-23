Le Tre Edizioni Speciali della Bentley Flying Spur per Celebrare i Suoi Anniversari

La storica casa automobilistica britannica Bentley ha deciso di rendere omaggio alla sua illustre storia attraverso tre edizioni speciali della Flying Spur. Queste versioni uniche sono state realizzate dalla divisione di personalizzazione Mulliner e sono dedicate a tre modelli iconici che hanno segnato l’evoluzione del marchio nel corso degli anni. Il 2025 segnerà infatti il 60° anniversario della T Series, il 40° anniversario della Turbo R e il 20° anniversario della Continental Flying Spur.

Il tributo alla T Series

La T Series, lanciata nel 1965, è stata la prima Bentley a utilizzare una struttura monoscocca, stabilendo nuovi standard di comfort e lusso. Per onorare questo modello pionieristico, Mulliner ha creato la Flying Spur Azure. Questa vettura è caratterizzata da una livrea in una storica tonalità Shell Grey, accompagnata da interni raffinati in pelle blu-grigia e pregiata radica di noce.

Caratteristiche tecniche della Flying Spur Azure

La Flying Spur Azure è equipaggiata con un potente motore ibrido da 680 CV, combinato con un design elegante che presenta dettagli cromati verticali e linee sinuose. Questa auto non solo rappresenta un omaggio alla storia di Bentley, ma incarna anche l’innovazione tecnologica del marchio.

La rinascita sportiva con la Turbo R

Il secondo modello da celebrare è la Turbo R, lanciata nel 1985, che ha segnato una svolta sportiva per Bentley grazie al suo motore V8 turbo da 298 CV. Questa vettura ha rivoluzionato le aspettative sul comportamento dinamico delle auto di lusso dell’epoca. Il suo omaggio moderno è rappresentato dalla Flying Spur Speed, che vanta un motore ibrido da 782 CV e prestazioni da supercar, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

Design accattivante della Flying Spur Speed

La Flying Spur Speed presenta una livrea in Brooklands Green con dettagli gialli, richiamando i contrasti cromatici della Turbo R. Gli interni sono dotati di pellami di alta qualità in tonalità Linen e Cumbrian Green, con raffinati dettagli in radica e cuciture giallo Signal che ne esaltano l’eleganza.

Un salto nell’era moderna con la Continental Flying Spur

Infine, la Continental Flying Spur, lanciata nel 2005, ha segnato l’inizio di una nuova era per Bentley sotto la gestione del gruppo Volkswagen, unendo lusso artigianale e prestazioni da oltre 300 km/h. La versione rivisitata da Mulliner sfoggia cerchi da 22 pollici in Dark Grey Satin e interni bicolore in verde e Saddle, con dettagli in legno di Burr Walnut e pinstripe verde.

Queste tre edizioni speciali non sono disponibili per l’acquisto, ma verranno custodite nella Bentley Heritage Collection, una flotta esclusiva di 50 modelli mantenuti in condizioni impeccabili e custoditi a Crewe. Ogni veicolo rappresenta un pezzo della storia automobilistica e un tributo all’eccellenza artigianale di Bentley.