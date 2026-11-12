Nissan Leaf 2027: il crossover elettrico che punta a 622 km di autonomia e parte da 33.950 euro

Una ventina di mesi dopo la prima prova su strada, la terza generazione della Nissan Leaf fa il suo ingresso definitivo nel mercato italiano. La flotta è già in arrivo nei concessionari, pronta a competere con i nuovi modelli elettrici di segmento C. Dopo aver venduto più di 730.000 unità in tutto il mondo dalla sua nascita nel 2010, Nissan punta a raddoppiare la quota di mercato nazionale, puntando su un design più accattivante e su una autonomia che supera i 600 km.

Il nuovo modello nasce all’osservatorio astronomico di Monte Porzio Catone, dove il cielo stellato ha ispirato il concetto di “energia pulita”. L’evento di presentazione ha voluto sottolineare il legame tra la luce del Sole e la tecnologia di ricarica rapida della Leaf, raccontando una visione di futuro più sostenibile per l’Italia.

Design e aerodinamicità della nuova Leaf

La silhouette si è trasformata da berlina a crossover elettrico, con una lunghezza di 4,35 metri, una larghezza di 1,81 metri e un’altezza di 1,55 metri. Il coefficiente di resistenza Cx è sceso a 0,25, risultato di una carrozzeria più allungata e di una rete frontale più sottile. I fari anteriori, dal profilo sorridente, sono accompagnati da gruppi ottici posteriori in 3D: due bande orizzontali e tre verticali richiamano i caratteri giapponesi “ni” e “san”.

L’interno segue un linguaggio minimalista: due display da 14,3″ affiancati, uno dedicato allo strumento di bordo e l’altro all’infotainment, gestibili anche tramite comandi vocali. La console sostituisce la tradizionale leva del cambio con una pulsantiera, mentre i materiali di rivestimento sono più morbidi e le finiture cromatiche più ricercate. Tra i punti di forza pratici troviamo due borse portaoggetti e un bagagliaio da 437 litri con doppio fondo per i cavi di ricarica.

Motorizzazioni e autonomie: 440 km vs 622 km

La gamma prevede due varianti di batteria. La versione d’ingresso monta una cella da 52 kWh, abbinata a un motore da 130 kW (177 CV) e garantisce più di 440 km di percorrenza nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge i 105 kW, passando dal 20 al 80% in circa 30 minuti. La versione top, invece, è equipaggiata con una batteria da 75 kWh e un motore da 160 kW (218 CV), spingendo l’autonomia dichiarata a 622 km. Il caricatore può accettare fino a 150 kW, consentendo di recuperare 420 km in mezz’ora.

Le prestazioni dinamiche sono state migliorate: lo 0-100 km/h scende a 7,6 s nella versione più potente, mentre entrambe le varianti hanno una velocità massima limitata a 160 km/h. La frenata rigenerativa è regolabile in quattro step tramite le palette al volante, e la funzione e-Pedal permette di fermare l’auto usando solo il pedale dell’acceleratore, ideale per la guida urbana.

Allestimenti, comfort e tecnologia a bordo

La Leaf è proposta in tre allestimenti. L’entry level è la versione Engage, disponibile con entrambi i powertrain e dotata di cerchi da 18 pollici, sistema di assistenza alla guida ProPilot con Navi-link e telecamera frontale.

Il passo successivo è la versione Advance**, che aggiunge il tetto panoramico oscurabile, l’head-up display, e il portellone elettrico di serie. Infine, la top di gamma Evolve è riservata alla batteria da 75 kWh e propone cerchi da 19 pollici, sedile del guidatore con funzione massaggio e impianto audio Bose a nove altoparlanti, di cui uno integrato nei poggiatesta.

Tutte le versioni beneficiano del “Route Planner EV” integrato in Google Maps, che individua automaticamente le colonnine di ricarica lungo il percorso e preimposta la temperatura ottimale della batteria. L’applicazione per smartphone consente di avviare la navigazione a distanza, riscaldare i sedili o controllare lo stato di carica.

Incentivi e prezzo di listino

Il prezzo di lista parte da 36.950 € per la Engage con batteria da 52 kWh, fino a 48.150 € per la Evolve da 75 kWh. Nissan offre una supervalutazione di 2.000 € per le permute, che sale a 3.000 € per chi già possiede un modello Nissan. La garanzia sulla batteria è di otto anni, mentre il motore è coperto per dieci anni, a testimonianza della fiducia dell’azienda nella durabilità del veicolo elettrico.

Con questi numeri, la Leaf di terza generazione vuole ribaltare il pregiudizio che gli elettrici non siano adatti ai lunghi viaggi, puntando a far crescere la quota di auto a zero emissioni in Italia dall’attuale 8% a quasi il 20% nei prossimi anni.