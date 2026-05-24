Lego Speed Champions celebra la BMW M3 E30 con il set 77263 per il 40° anniversario

Per celebrare i quarant’anni di una delle sportive più iconiche di sempre, BMW Group e Lego Group hanno unito le forze per lanciare il set 77263 della linea Lego Speed Champions dedicato alla BMW M3 E30. Il progetto non è una semplice replica: la collaborazione ha portato alla creazione di una livrea celebrativa applicata sia al modello in mattoncini sia a una vettura reale allestita come showcar, scelta per accompagnare gli eventi commemorativi.

Il kit è già disponibile in preordine e arriverà ufficialmente nei negozi il 1 agosto 2026 al prezzo di 27,99 euro. Oltre ai punti vendita Lego, il set sarà venduto attraverso la rete ufficiale BMW e sul portale lifestyle del marchio. Nell’offerta è prevista anche una maglietta reale ispirata all’outfit della minifigure: un capo in cotone organico che ricalca il design presente nella scatola.

Il set in dettaglio

Progettato per riprodurre i tratti distintivi della prima M3, il modello in scala mantiene elementi iconici come i quattro fari circolari, il classico doppio rene BMW e l’alettone posteriore. Con la silhouette caratteristica dei parafanghi bombati — le celebri box flares — il kit trasmette la personalità corsaiola dell’originale pur rimanendo fedele alle proporzioni tipiche della gamma Speed Champions.

Particolari estetici e costruzione

Il set privilegia un bilanciamento fra pezzi stampati e adesivi per ricreare la grafica: il risultato è una vettura riconoscibile anche a livello di dettagli. Tra gli elementi che spiccano ci sono il grande numero celebrativo e gli accenti cromatici ispirati alla tradizione BMW M Motorsport, pensati per integrarsi con il linguaggio visivo dei mattoncini e valorizzare ogni singolo strato costruttivo della carrozzeria.

Specifiche tecniche e dotazioni

Il modello ufficiale porta il numero di set 77263 e si compone di 358 pezzi. Le dimensioni dichiarate sono di circa 17 cm di lunghezza, 7 cm di larghezza e 4 cm di altezza, valori che rispettano lo standard della linea. La confezione include una minifigure con outfit BMW M, parrucca e una chiave inglese giocattolo, e la fascia d’età consigliata è 9+; tutti dettagli che rendono questo oggetto appetibile sia per i collezionisti sia per gli appassionati più giovani.

Disponibilità e prezzo

La vendita ufficiale partirà il 1 agosto 2026, data che coincide con il debutto pubblico della showcar a Berlino. Il prezzo consigliato è 27,99 euro, con la possibilità di preordinarlo su lego.com e di acquistarlo presso i Lego Store e alcuni concessionari BMW. Inoltre, la collaborazione prevede il lancio di una maglietta reale in cotone organico, proposta come articolo lifestyle legato all’anniversario.

La livrea e la collaborazione creativa

Il tratto distintivo del progetto è la livrea celebrativa, una grafica ideata congiuntamente dai designer di LEGO Group e di BMW M. Per la prima volta nella storia della serie, il design è stato sviluppato a quattro mani: l’obiettivo è stato creare una veste che funzioni graficamente nel linguaggio dei mattoncini e al tempo stesso rievochi le livree storiche del motorsport bavarese.

Dietro le quinte del design

Il processo creativo ha visto sessioni di lavoro congiunte, tra cui un workshop presso BMW Design a Monaco, e una fase di sviluppo durata alcuni mesi. Designer come Will Thorogood e Michael Scully hanno condiviso studi, prototipi e iterazioni fino ad arrivare a una soluzione che combina colori, forme geometriche e il grande numero 40 come simbolo dell’anniversario. La stessa grafica sarà applicata anche alla showcar che accompagnerà la presentazione pubblica.

L’eredità della BMW M3 E30 e il valore culturale

La BMW M3 E30 è nata come una homologation special presentata nel 1986 e costruita per assicurare la partecipazione alle gare per vetture Turismo. Con il suo motore quattro cilindri da 2,3 litri e circa 200 cavalli nella versione stradale, la E30 ha raccolto un palmarès impressionante: oltre 1.500 vittorie e più di 50 titoli nelle varie serie. Ancora oggi la prima generazione resta un punto di riferimento per gli appassionati e il set Lego si inserisce in questo racconto come un omaggio accessibile e riconoscibile.

Alla luce di questo, il set 77263 non è solo un giocattolo: è un pezzo di design che collega passato e presente, offrendo ai collezionisti l’opportunità di possedere una reinterpretazione in scala di una leggenda automobilistica insieme a un frammento di cultura pop che parla sia ai fan di Lego sia agli estimatori della BMW M3.