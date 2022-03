Lexus RZ: caratteristiche, prezzo e autonomia

La Lexus RZ sarà introdotta all’inizio del 2022, e sarà il secondo SUV elettrico del marchio giapponese. Il suo design non sarà sorprendente, tuttavia, poiché le sue linee sono già note.

Design Lexus RZ

La Lexus RZ sarà la gemella della Toyota bZ4X e sarà un SUV dall’aspetto affilato.

Con il suo cofano e la linea di cintura rialzati e il suo look snello, Lexus e Toyota stanno cercando di trovare una nuova identità visiva.

Pur avendo le stesse caratteristiche della Toyota e della simile Subaru Solterra, sarà lunga 4,60 metri. Con un passo di 2,85 metri, promette uno spazio generoso a bordo. Come per la bZ4X e la Solterra, lo spazio del bagagliaio dovrebbe essere di circa 450 litri.

Interno del SUV elettrico Lexus

L’interno della Lexus RZ dovrebbe essere simile a quello della Toyota, con forse alcune caratteristiche più lussuose e qualitative. Come per l’esterno, l’azienda giapponese cercherà di staccarsi dal patrimonio di design del marchio.

Se ha la stessa opzione della Toyota, la RZ offrirà la “One Motion Grip”. Si tratta di un volante a giogo, che sostituisce il volante tradizionale. Toyota ha già rivelato che questo sistema by-wire offre un rapporto di trasmissione che permetterà di sterzare girando il volante molto leggermente.

I motori

La Lexus RZ dovrebbe offrire due opzioni di motore, e come la bZ4X sarà disponibile in due o quattro ruote motrici. La velocità massima è limitata a 160 km/h per entrambe le versioni, anche se hanno caratteristiche diverse.

In trazione anteriore, il SUV elettrico ha una potenza di 150 kW (204 CV) e 265 Nm di coppia. Il tempo da 0 a 100 km/h è di 8,4 secondi.

Con la trazione integrale, la potenza massima sale a 159,6 kW (217,5 CV) e 336 Nm di coppia. Il tempo da 0 a 100 km/h è di 7,7 secondi.

Batteria RZ e gamma

Come la Toyota e la Subaru, la batteria del SUV elettrico Lexus dovrebbe avere una capacità di 71,4 kWh. In termini di autonomia, questo dovrebbe tradursi in 450 km con una carica secondo il ciclo WLTP.

Il caricatore

Il caricatore di bordo dovrebbe essere di 7 kW. Dalla fine del 2022, un caricatore opzionale da 11 kW sarà normalmente offerto per la RZ e i suoi gemelli.

Per la ricarica veloce, il produttore sceglie lo standard Combo. La potenza salirà a 150 kW. Ciò significa che l’80% dell’energia può essere recuperata in circa 30 minuti.

Commercializzazione e prezzo della Lexus RZ

Il primo SUV elettrico europeo di Lexus sarà presentato all’inizio del 2022. Ci si aspetta che vada in vendita più tardi quest’anno, ma il prezzo non è ancora noto.