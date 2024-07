Lotus Emeya: prezzo e autonomia

Lotus lo scorso anno ha svelato la sua prima Hyper car completamente a trazione elettrica. Si tratta di un vero e proprio debutto per il marchio inglese sia nel settore delle berline che nell’elettrico dato che è sempre stato famoso per sportive leggere e prestazionali. Emeya è il suo nome ed in questo articolo vediamo il prezzo e l’autonomia.

Lotus Emeya: un’autonomia buona per il tipo di veicolo

Emeya dopo essersi mostrata con le immagini di presentazione ha fatto il proprio debutto nel mondo reale in occasione del celebre Festival of Speed che si tiene annualmente a Goodwood. In questo caso si è finalmente potuta vedere in movimento.

Parlando di movimento, uno dei principali elementi che fanno delle elettriche dei veicoli sempre più desiderati è l’autonomia che nel corso del tempo, da elemento debole si è portata ad un livello accettabile.

E’ il caso di quest’auto che ha un’ autonomia di oltre 600 km che può essere incrementata di ben altri 150 quando la si collega ad una colonnina rapida. Il massimo che può raggiungere è quindi maggiore di 750 km.

Dati confortanti che permetterebbero a quest’auto di fare un viaggio di media lunghezza senza avere particolari complicazioni.

Il prezzo è in linea con le competitor

Emeya ora ha un prezzo ben definito che abbiamo già mostrato nell’ultimo articolo scritto su di lei ma che è bene riepilogare.

Il listino si apre con la versione base che parte da 111.490 euro sino a quella più accessoriata che costa 157.200 euro.

La gamma quindi conta diverse versioni in base sia al portafoglio che alle prestazioni che si desidera raggiungere. Prestazioni che non sono certamente un problema per questa berlina d’oltre Manica che tiene fede alle sue origini sportive e corsaiole sotto questo aspetto.