Manthey kit sulla Porsche 911 GT2 RS: 1:22,649 a Road Atlanta

Scopri il giro da 1:22,649 guidato da Jörg Bergmeister e come il kit Manthey ha trasformato la 911 in una macchina da cronometro

La Porsche 911 GT2 RS è da sempre una delle sportive più estreme della casa di Stoccarda, ma quando entra nell’officina di Manthey Racing qualcosa cambia radicalmente. Nel giro che ha segnato il nuovo primato a Road Atlanta il cronometro si è fermato su 1:22,649, un risultato ottenuto senza aumentare la potenza motore ma intervenendo su assetto e carrozzeria. Il pilota al volante era Jörg Bergmeister, che con la sua esperienza ha saputo sfruttare al massimo il kit e le gomme usate per l’occasione: le Michelin Pilot Sport Cup 2 R N0, pneumatici da pista omologati per strada.

Il valore del tempo va interpretato su due livelli: il primato assoluto per una vettura stradale è stato limato di 0,2 secondi rispetto al precedente riferimento, mentre il confronto con la stessa GT2 RS nella configurazione di serie (sempre sullo stesso tracciato) evidenzia un miglioramento netto di 2,2 secondi. Questo scarto rende evidente che non si tratta di un semplice upgrade estetico, ma di una rimessa a punto profonda della dinamica del veicolo, capace di trasferire più velocità nelle curve e maggiore stabilità in percorrenza.

Cosa cambia realmente con il kit Manthey

Il Manthey Performance Kit agisce su più fronti, con l’obiettivo di trasformare una sportiva di serie in uno strumento da cronometro. Più che aumentare la potenza, l’intervento punta su aerodinamica, sospensioni e freni. L’aerodinamica è calibrata per generare più deportanza senza compromettere l’equilibrio, mentre il setup delle sospensioni viene riadattato con componenti e tarature tipiche delle vetture da corsa. Il risultato è una vettura che entra in curva più veloce e che mantiene stabilità nelle fasi di transizione, consentendo al pilota di spingere oltre il limite percepito della vettura di serie.

Modifiche aerodinamiche e impatto sulle performance

Le modifiche esterne comprendono elementi come splitter, alettone e differenziali aerodinamici riprogettati per produrre una deportanza superiore nelle porzioni critiche della pista. Questo si traduce in una maggiore capacità di carico verticale sugli pneumatici, quindi in più aderenza in curva. La sensazione descritta da Bergmeister è stata quella di una vettura che si comporta come una GT da competizione: maggiore tenuta e la possibilità di sfruttare traiettorie più aggressive. A riprova dell’efficacia, anche una 911 GT3 RS con lo specifico kit ha siglato un tempo notevole sullo stesso tracciato, fermando il cronometro su 1:23,032 per la configurazione aspirata.

Setup sospensivo e impianto frenante

Il lavoro sulle sospensioni comprende ammortizzatori, barre stabilizzatrici e geometrie riviste per ottimizzare il trasferimento di carico. L’obiettivo è ottenere una risposta più immediata del telaio e una maggiore precisione nello sterzo. Anche l’impianto frenante riceve attenzioni specifiche: materiali degli elementi frenanti e gestione termica sono adattati a sollecitazioni più elevate, permettendo frenate più ripetute e consistenti durante una serie di giri veloci. In questo contesto le gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 R N0 giocano un ruolo fondamentale, offrendo grip e resistenza alle alte temperature pur mantenendo l’omologazione stradale.

Il contesto del record a Road Atlanta

Road Atlanta è un circuito che non perdona gli errori: discese, salite e curve rapide mettono a dura prova assetto e pilota. Il tempo di 1:22,649 ottenuto con la GT2 RS equipaggiata Manthey testimonia non solo il valore del pacchetto tecnico, ma anche la qualità della guida di Bergmeister. Nel video POV del giro si percepisce chiaramente la precisione delle traiettorie e la gestione della potenza in uscita di curva: non c’è spettacolarizzazione, c’è ricerca del tempo. La pista americana è diventata così il banco di prova ideale per misurare l’efficacia degli interventi e comparare la vettura con altri riferimenti di produzione.

Considerazioni finali e pubblico di riferimento

Accedere al livello di prestazioni offerto dal kit Manthey comporta un investimento significativo: il prezzo indicativo del pacchetto varia tra i 70.000 e i 150.000 dollari a seconda del modello e della configurazione scelta. È una soluzione pensata per proprietari che cercano il massimo dal cronometro e che considerano l’auto come un progetto a lungo termine, con esigenze di manutenzione e attenzione tipiche delle vetture da pista. Per chi desidera esplorare il limite della 911 senza rinunciare alla base di una vettura stradale, il percorso Manthey rappresenta una radicale ma coerente evoluzione.