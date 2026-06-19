Marc Marquez e il Gran Premio di Repubblica Ceca: analisi e dichiarazioni

Marc Marquez, il campione spagnolo della MotoGPè tornato in pista a Brno con un mix di determinazione e cautela. Dopo due cadute durante le prove libere del venerdì, il pilota della Ducati ha espresso il suo desiderio di raggiungere un risultato tra i primi cinque o sei. Il Gran Premio di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Motomondiale 2026rappresenta una sfida importante per il suo percorso di recupero.

Le cadute, fortunatamente senza conseguenze fisiche, hanno evidenziato le difficoltà che Marquez sta affrontando nel controllare l’impulso di spingere al massimo. Il pilota ha commentato: “Controllare l’impulso di spingere qui è più difficile. Al Mugello era più facile rallentare perché sapevo dove mi trovavo. Ora mi sento meglio, vedo la testa del gruppo vicina e controllarmi è più difficile.”

Il percorso di Marquez a Brno: una storia di successi e sfide

Brno è un circuito che Marc Marquez conosce bene. Il suo esordio risale al 2008, quando, ancora in 125ccsi ritirò. Negli anni successivi, ha collezionato risultati altalenanti ma anche vittorie memorabili. e, in Moto2ha conquistato rispettivamente il secondo e il primo posto. In MotoGPha vinto per la prima volta, battendo Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo.

, Marquez ha aggiunto un’altra vittoria al suo palmarès, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel gestire condizioni di gara complesse. Tuttavia, il 2026 rappresenta una nuova sfida, soprattutto dopo un periodo di assenza dal circuito di Brno a causa di infortuni e assenze dal calendario.

Le prove libere del venerdì: Marquez in testa nonostante le cadute

Le prove libere del venerdì hanno visto Marc Marquez in testa alla classifica con un tempo di 1:53.303seguito da Fabio Quartararo e Raul Fernandez. Nonostante le due cadute, Marquez ha dimostrato di avere ancora il controllo della situazione, anche se il team Ducati è preoccupato per la sua tendenza a spingere al limite.

“Sono preoccupati per me perché sanno come sono fisicamente. Sono i primi a volersi prendere cura di me e vedermi migliorare poco a poco. Davide Tardozzi mi conosce alla perfezione. Continuo a ripetere di avere pazienza, ma quando abbassi la visiera le cose cambiano…”, ha dichiarato Marquez.

Il pilota della Ducati ha anche affrontato una bandiera gialla a causa di una scivolata in curva 7, ma è riuscito a riprendersi rapidamente. La sessione è stata caratterizzata da diverse cadute, tra cui quelle di Acosta e Vinalesche hanno evidenziato le difficoltà del circuito.

Il ritorno di Alex Marquez e le condizioni dei piloti

Non solo Marc Marquez ha attirato l’attenzione a Brno. Alex Marquezal rientro dopo l’incidente di Barcellona, ha iniziato il suo percorso di recupero. Il pilota del team Gresini ha ottenuto il fit medico e ha dichiarato: “Vediamo se potrò proseguire dopo le FP1.”

Altri piloti, come marco bezzecchi e Jorge Martinhanno affrontato le prove con diverse condizioni fisiche. Bezzecchi, leader del mondiale, ha ancora un po’ di dolore alla gamba destra dopo l’incidente in curva 1 a Balaton Park. Martin, invece, dovrà scontare un doppio long lap penalty nella gara di domenica.

Il Gran Premio di Repubblica Ceca si preannuncia come un appuntamento cruciale per Marc Marquez e per tutti i piloti della MotoGP. Con le prove libere concluse e le qualifiche in arrivo, l’attenzione è rivolta alle prestazioni dei piloti e alle strategie dei team. Marquez, nonostante le cadute, rimane un pilota da tenere d’occhio, pronto a dimostrare ancora una volta il suo talento e la sua determinazione.