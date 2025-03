Un esordio da sogno per Marc Marquez

La stagione di MotoGP è iniziata con un colpo di scena che ha lasciato tutti a bocca aperta. Marc Marquez, tornato in pista dopo un lungo infortunio, ha dimostrato di essere in forma smagliante. Durante le prove libere, ha mostrato un ritmo impressionante, conquistando la pole position e dominando sia la Sprint Race che la gara domenicale. Questo esordio perfetto non solo ha galvanizzato il pilota spagnolo, ma ha anche messo in allerta i suoi rivali, in particolare Pecco Bagnaia, che dovrà fare i conti con un Marquez affamato di vittoria.

Le prestazioni di Alex Marquez e Ai Ogura

Il weekend di gara ha visto anche un’ottima performance da parte di Alex Marquez, che ha chiuso secondo sia nella Sprint Race che nella gara lunga. Il fratello di Marc ha dimostrato di essere un pilota competitivo, conducendo la gara per gran parte del tempo prima di essere superato dal Cabroncito. Dall’altra parte, Ai Ogura ha sorpreso tutti con un debutto straordinario in MotoGP. Il rookie giapponese ha messo in mostra un talento eccezionale, insidiando Bagnaia fino all’ultimo metro e chiudendo con un quinto posto che lo proietta tra i protagonisti della stagione.

Bagnaia e Yamaha: un inizio da dimenticare

Se Marquez ha festeggiato, non si può dire lo stesso per Francesco Bagnaia e il team Yamaha. Bagnaia ha faticato a trovare il giusto feeling con la sua GP25, chiudendo con due terzi posti che, sebbene non siano disastrosi, evidenziano un gap preoccupante rispetto al suo compagno di squadra. La situazione di Yamaha è altrettanto critica, con Fabio Quartararo e Alex Rins che hanno chiuso rispettivamente al 15° e 17° posto, lontani dai migliori. Le speranze di gloria emerse durante i test di Sepang sembrano ora un lontano ricordo, e il team dovrà lavorare duramente per recuperare terreno.