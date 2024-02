Maserati Grecale: prezzo, dimensioni e interni

Maserati Grecale è l’auto della casa Tridente. L’azienda automobilistica italiana ha approfittato del lancio della MC20 per svelare i progetti del futuro che vedono protagonista questa nuova interessantissima vettura. Scopriamo, quindi, prezzo, dimensioni e interni della Maserati Grecale.

Maserati Grecale: dimensioni e interni

La Maserati Grecale è un Suv dinamico e sportivo di dimensioni ridotte rispetto al “suo fratello maggiore” Levante. Il nome scelto dall’azienda italiana non è certamente a caso e prosegue nella tradizione dei venti iniziata nel 1963 con la Mistral e poi proseguita con Ghibli, Bora, Merak e Hamsin.

Le dimensioni Maserati Grecale risultano abbastanza generose, al limite tra segmento D ed F. Maserati grecale misure risultano rispettivamente con una lunghezza di 4,84 metri, una larghezza di 1,94 metri e una altezza di 1,67 metri. Il passo si attesta a 2,90 metri. Anche la dimensione del bagagliaio è abbondante e varia tra i 535 litri di capacità minima ai 570 litri.

Passando agli interni Maserati grecale, si osserva subito una fusione di funzionalità e lusso. Guardando in alto troviamo un tetto apribile in vetro di sicurezza, motorizzato che permette una armonizzazione tra la luce ed il materiale usato. Proprio l’illuminazione dell’ambiente è ricercata da casa Maserati. Cerca di creare anche un’illuminazione artificiale morbida e diffusa, con tre livelli di intensità disponibili. Le luci diventano rosse in modalità Sport e giallo in modalità Corsa.

Il pannello centrale è privo di pulsanti. La leva del cambio crea spazio per l’ampio bracciolo. È presente anche un ampio vano contenitore con doppia anta a farfalla e un’area di ricarica per telefoni cellulari. Segno distintivo degli interni Maserati grecale è l’Assistente Intelligente Maserati. Anche il display Comfort consente un facile accesso alla maggior parte delle funzionalità e personalizzazioni.

Motore e prezzo

Come detto, Maserati Grecale sarà più piccolo del Levante ma non per questo meno raffinato, sportivo e innovativo a partire da sotto il cofano. L’assoluta novità riguarda la motorizzazione. Infatti oltre alle classiche motorizzazioni benzina e diesel, sono presenti anche quelle elettriche. Il motore è un quattro cilindri turbo 2.0 che spinge fino a 350 CV.

Dopo, quindi, aver visto interni, dimensioni e motore, è giunta l’ora di scoprire il prezzo della Maserati Grecale.I listini prezzi del Suv Maserati Grecale partono da 74.470 euro per la versione GT, primo dei tre allestimenti con cui viene. Salendo di un allestimento, i prezzi del Suv Maserati Grecale Modena partono da 85.200 euro. Infine, la Maserati Grecale Trofeo, in quanto top di gamma, costa circa 30.000 euro in più della Modena. L’incremento considerevole dei prezzi è dovuto al motore V6 da 530 CV.

Se siete interessati ad altri modelli di Maserati: