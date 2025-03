Un traguardo storico per la Maserati MC20

La Maserati MC20 ha recentemente fatto notizia per aver stabilito un nuovo record mondiale di velocità per veicoli a guida autonoma, raggiungendo la straordinaria velocità di 318 km/h sulla pista del Kennedy Space Center in Florida. Questo risultato non solo segna un passo avanti per la casa automobilistica modenese, ma rappresenta anche un importante traguardo nel campo della tecnologia della guida autonoma.

Il contesto del record

Il precedente record, fissato nel 2022, era di 310,5 km/h e apparteneva a un prototipo da corsa della Indy Autonomous Challenge. La Maserati MC20 ha quindi superato questo limite, dimostrando le potenzialità delle auto a guida autonoma. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Indy Autonomous Challenge, il Politecnico di Milano, Maserati e la 1000 Miglia Experience Florida, nell’ambito del progetto MOST, che mira a sviluppare soluzioni innovative per la mobilità sostenibile.

La tecnologia dietro il record

Il software di guida autonoma che ha permesso alla Maserati di raggiungere questa velocità è stato sviluppato dal team PoliMOVE-MSU, parte della divisione AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano. Questo sistema ha dimostrato di essere in grado di gestire situazioni estreme senza alcun intervento umano, un passo fondamentale per la sicurezza e l’affidabilità dei veicoli autonomi. Il professor Sergio Matteo Savaresi, direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano, ha sottolineato l’importanza di questi test per migliorare la mobilità urbana e autostradale.

Il futuro della guida autonoma

Dopo il record, un’altra Maserati MC20 Cielo, equipaggiata con lo stesso software, ha continuato il suo viaggio negli Stati Uniti, partecipando alla 1000 Miglia Experience Florida. Questo evento ha permesso di testare ulteriormente le capacità della guida autonoma in condizioni reali. I test condotti al Kennedy Space Center non solo hanno fornito dati preziosi sul comportamento della Maserati in situazioni estreme, ma hanno anche aperto la strada a future innovazioni nel settore automobilistico.