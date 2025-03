La personalizzazione come filosofia

Nel cuore dello stabilimento Maserati di Modena, le Officine Fuoriserie rappresentano un nuovo concetto di personalizzazione automobilistica. Qui, ogni vettura diventa un’opera d’arte, realizzata secondo i desideri e le esigenze dei clienti. La personalizzazione non è solo una questione di estetica, ma un vero e proprio processo creativo che coinvolge designer esperti e tecnologie all’avanguardia.

Programmi di personalizzazione esclusivi

Maserati offre diverse opzioni di personalizzazione attraverso il programma Fuoriserie. I clienti possono scegliere tra due collezioni principali: la Collezione Corse, ispirata al mondo del motorsport, e la Collezione Futura, dedicata a chi ama l’innovazione. La prima propone livree iconiche e materiali pregiati, mentre la seconda si concentra su finiture sperimentali e tecnologie avanzate. Per chi desidera qualcosa di veramente unico, il livello Bespoke consente di collaborare direttamente con il team creativo Maserati per realizzare modelli esclusivi.

Innovazione nella verniciatura

Un aspetto fondamentale delle Officine Fuoriserie è la nuova area di verniciatura, che si estende su 4.000 m² e introduce tecnologie avanzate per garantire un’ampia gamma di colori e finiture personalizzate. Il processo di verniciatura è articolato in tre fasi: pulizia, applicazione automatizzata e cottura a 80°C. Ogni dettaglio viene rifinito artigianalmente, assicurando risultati impeccabili. Fino a 24 vetture possono essere personalizzate ogni giorno, offrendo ai clienti un servizio esclusivo e di alta qualità.

Un esempio di eccellenza: MC20 Cielo

Per celebrare l’apertura delle Officine Fuoriserie, Maserati ha presentato il modello MC20 Cielo ”Less is More…?”, un One-Off ispirato al Bauhaus. Questa vettura unica sfoggia una livrea geometrica e dettagli esclusivi, come cerchi Corsa Forgiati Opachi e badge personalizzati. Ogni elemento è progettato per riflettere un’estetica artistica e raffinata, dimostrando come Maserati riesca a coniugare tradizione e innovazione in ogni sua creazione.

Un futuro luminoso per Maserati

Le Officine Fuoriserie non sono solo un luogo di lavoro, ma un vero e proprio laboratorio di idee dove la passione per l’automobile si fonde con l’arte e il design. Con modelli come Grecale, MC20, GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio, Maserati continua a spingere i confini della personalizzazione automobilistica, offrendo ai clienti la possibilità di creare vetture uniche che raccontano la loro storia.