Un sabato di qualifiche ad alta tensione

Il GP di Miami 2025 ha regalato emozioni forti durante le qualifiche, con Max Verstappen che ha ottenuto la pole position numero 43 della sua carriera. Il pilota della Red Bull ha fermato il cronometro a un incredibile .204, stabilendo anche un nuovo record per il circuito di Miami. La sua prestazione ha messo in evidenza la superiorità della scuderia austriaca, ma la lotta per le prime posizioni è stata serrata, con Lando Norris che ha chiuso a soli 65 millesimi di distanza, dimostrando di essere un avversario temibile.

Le sorprese delle qualifiche

Tra i protagonisti delle qualifiche, spicca il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso la Q3 con un ottimo terzo tempo, a soli 67 millesimi da Verstappen. Il pilota della Mercedes ha dimostrato di essere a suo agio sul tracciato, riscattando una prestazione opaca nella Sprint Race. Al contrario, Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale, ha deluso con un quarto posto, mentre George Russell ha completato la top five. La Ferrari, invece, ha vissuto un sabato difficile, con Charles Leclerc che ha chiuso ottavo e Lewis Hamilton addirittura eliminato in Q2, un risultato inaspettato per il sette volte campione del mondo.

Le aspettative per la gara di domenica

Con la gara in programma per domenica 4 maggio, le aspettative sono alte. Max Verstappen è pronto a difendere la sua posizione di partenza, ma dovrà fare attenzione a Lando Norris e a un Kimi Antonelli in forma. La Ferrari, dopo le difficoltà in qualifica, sarà costretta a una rimonta, sperando in condizioni meteorologiche favorevoli che potrebbero cambiare le carte in tavola. La partenza è fissata per le ore 22.00 italiane, e i tifosi si aspettano una gara combattuta e ricca di colpi di scena.