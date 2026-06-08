Maxi incidente al via a Balaton Park: Jorge Martin si scusa e riceve due long lap

Al via del Gran Premio d'Ungheria a Balaton Park un front lock di Jorge Martin ha scatenato una carambola che ha coinvolto Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. I piloti sono stati visitati al centro medico, Martin ha chiesto scusa sui social e la direzione gara ha inflitto un doppio long lap da scontare a Brno.

La partenza del Gran Premio d’Ungheria a Balaton Park si è trasformata in un momento critico per la griglia di partenza quando, alla prima curva, Jorge Martin ha perso il controllo della sua moto. L’evento ha innescato una carambola che ha coinvolto diversi protagonisti della classe regina, con conseguenti visite al centro medico e un intervento della direzione gara sul pilota responsabile. In questo articolo ricostruiamo i fatti accaduti, le condizioni dei coinvolti e le decisioni ufficiali prese nei minuti successivi.

Incidente al via a Balaton Park: i piloti coinvolti e le condizioni

Il contatto iniziale, probabilmente dovuto a un front lock della ruota anteriore di Martin, ha generato una reazione a catena che ha messo fuori gara o momentaneamente rallentato diversi concorrenti. Tra i piloti interessati figurano Marco BezzecchiRaul Fernandez, David Alonso Aldeguer e Fabio Di Giannantonio. Tutti e quattro sono stati accompagnati al centro medico per accertamenti. Dopo gli esami strumentali, non sono state riscontrate fratture evidenti per Martin e Bezzecchi: entrambi presentano contusioni significative rispettivamente alla schiena e al piede per Martin e alla gamba e alla mano per Bezzecchi.

Il caso di Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio è riuscito a ripartire nonostante la caduta e ha portato a termine la gara, chiudendo la manche in dodicesima posizione. Questo recupero dimostra come, in alcune circostanze, i piloti possano limitare i danni e proseguire dopo un impatto iniziale, ma non annulla la seria preoccupazione per la dinamica dell’incidente e per la sicurezza in partenza.

Sanzioni, scuse pubbliche e reazione della direzione gara

La Stewards Panel ha valutato la dinamica dell’incidente e ha deciso di infliggere a Jorge Martin un doppio long lap penaltyda scontare nel prossimo Gran Premio utile: la Repubblica Ceca a Brno, in programma il weekend del 19-21 giugno. La sanzione rappresenta la misura disciplinare scelta dalla direzione gara per penalizzare la perdita di controllo che ha causato la carambola al via.

Le dichiarazioni di Jorge Martin

Sui propri canali social Martin ha pubblicato un messaggio di scuse rivolto ai colleghi coinvolti. Ha ammesso di aver perso il controllo della moto e ha espresso rammarico per le conseguenze della caduta collettiva, sottolineando che la cosa più importante è che, per fortuna, tutti i piloti coinvolti stanno bene. Ha inoltre ringraziato per i messaggi di supporto e per il rispetto mostrato nei suoi confronti dopo l’episodio.

Impatto sul campionato e calendario imminente

L’incidente ha avuto risvolti immediati anche in chiave campionato, dal momento che Marco Bezzecchi era tra i protagonisti della classifica. Le contusioni e lo shock dell’evento richiedono comunque cautela nei prossimi impegni agonistici. La MotoGP tornerà in pista il weekend del 19-21 giugno per il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, dove Martin dovrà scontare la sanzione inflitta e dove si verificherà l’eventuale recupero dei piloti coinvolti.

L’episodio riaccende il dibattito sulle partenze ravvicinate e sui rischi connessi al primo giro, ma nei giorni immediatamente successivi l’attenzione rimane concentrata sulle condizioni fisiche dei piloti e sull’applicazione delle regole da parte degli steward. La vicenda a Balaton Park resterà uno dei momenti chiave della gara ungherese, con effetti concreti sul fine settimana successivo a Brno.