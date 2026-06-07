Gran Premio di Monaco 2026: Antonelli in pole, Leclerc a muro

Kimi Antonelli, 19 anni, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Monaco, battendo Verstappen e Hamilton. Leclerc ha sbattuto alla curva del Tabaccaio.

Il Gran Premio di Monaco ha regalato una sorpresa straordinaria: Kimi Antonelliappena diciannovenne, ha conquistato la pole position in un circuito che non perdona errori. Un risultato che ricorda le gesta del suo idolo, Ayrton Senna.

Le qualifiche sono state intense, con momenti di alta tensione e colpi di scena. Antonelli, che ieri sembrava in difficoltà con la sua Mercedes, ha saputo ribaltare la situazione con modifiche strategiche agli assetti della vettura.

Antonelli domina le qualifiche

Il giovane pilota italiano ha dimostrato una maturità sorprendente, soprattutto su un tracciato come quello di Monaco, dove ogni errore può essere fatale. Ha battuto Max Verstappen per soli 43 millesimi, un margine minimo che testimonia l’equilibrio delle prestazioni.

Antonelli ha commentato la sua vittoria con umiltà: «Sono davvero felice, a dire la verità non me lo aspettavo e ho avuto un po’ di fortuna. Le qualifiche erano iniziate in maniera complicata, c’era troppo sovrasterzo. Poi ho fatto dei cambiamenti e la situazione è migliorata».

Le reazioni degli avversari

Verstappen, secondo in griglia, ha riconosciuto la difficoltà della gara: «Se ieri mi avessero detto di essere in prima fila oggi avrei accettato. Domani vedremo la partenza, perché queste macchine sono complicate da far partire». Anche Lewis Hamiltonterzo, ha ammesso di dover migliorare: «Dobbiamo capire che cosa c’è mancato oggi rispetto a venerdì».

La delusione della Ferrari

Per la Ferrariinvece, è stata una giornata difficile. Charles Leclercpilota monegasco, ha sbattuto alla curva del Tabaccaio durante il suo ultimo tentativo, chiudendo in quarta posizione. Leclerc ha ammesso di non avere fiducia nella sua macchina: «Pensavo di ritrovare il giusto feeling, invece non è stato così. Io ce la metto tutta, ma quando non c’è la fiducia è troppo rischioso».

Anche George Russellcompagno di squadra di Antonelli in Mercedes, ha avuto un fine settimana complicato, chiudendo sesto. Le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris hanno completato la top 10, insieme a Pierre Gasly e Liam Lawson.

La griglia di partenza

Ecco la griglia completa per il Gran Premio di Monaco 2026:

1. Kimi Antonelli (Ita) Mercedes, in 1’12″051

2. Verstappen (Ola) Red Bull in 1’12″094

3. Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’12″279

4. Leclerc (Mon) Ferrari in 1’12″351

5. Hadjar (Fra) Red Bull in 1’12″434

6. Russell (Gbr) Mercedes in 1’12″445

7. Piastri (Aus) McLaren in 1’12″624

8. Norris (Gbr) McLaren in 1’12″765

9. Gasly (Fra) Alpine in 1’13″226

10. Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1’13″412

La gara promette di essere emozionante, con Antonelli che cerca la quinta vittoria consecutiva e Verstappen che non vuole mollare. Monaco, con le sue strette curve e i pochi spazi per sorpassare, sarà un banco di prova cruciale per tutti i piloti.