Con il freddo le auto elettriche percorrono meno chilometri del previsto. Il calo varia da marca a marca e dipende da temperatura, riscaldamento e abitudini di guida.

Con l’arrivo dell’inverno molti lettori notano che la percorrenza reale delle auto elettriche è inferiore alle attese. Le Tesla reggono abbastanza bene, mentre altre marche registrano cali più marcati. Chi valuta un modello non dovrebbe fermarsi all’autonomia dichiarata, ma considerare anche la perdita dovuta alla stagione fredda, un problema particolarmente sentito nelle regioni alpine.

Il caso di una Renault 4 con batteria da 52 kWh

Domenico, scrivendo nella sezione commenti, descrive la sua Renault 4 con batteria da 52 kWh. D’estate riusciva a coprire tra 400 e 450 km senza usare il condizionatore. Con temperature intorno ai 7-8 gradi, anche spegnendo spesso il riscaldamento, arriva a fatica poco sopra i 300 km. Lui stesso ammette: “È una differenza che non mi aspettavo”, aggiungendo che con la sua precedente Skoda Citigo non aveva mai notato un calo così evidente.

Il sito ufficiale della Renault conferma che il freddo incide anche più di quanto registrato da Domenico. Il simulatore indica 285 km a 5 gradi, contro i 385 km a 20 gradi: una perdita del 26%.

Peugeot: perdite tra il 20 e il 40%

Anche Peugeot avverte che il calo esiste. Secondo il costruttore, la perdita media può oscillare tra il 20% e il 40%, a seconda della temperatura, della velocità, dell’uso del riscaldamento e degli equipaggiamenti di bordo. Il marchio sottolinea però che una pompa di calore, il pre-condizionamento sui modelli che lo prevedono, la ricarica programmata e alcune buone abitudini aiutano a contenere l’effetto del freddo. Un’auto pre-riscaldata, con la batteria a temperatura ottimale, rende molto meglio di una vettura che parte fredda in autostrada con l’abitacolo ancora da scaldare.

Peugeot propone inoltre cinque consigli per preservare l’autonomia con il gelo: parcheggiare al coperto, pre-riscaldare l’auto mentre è in ricarica, usare sedili e volante riscaldati, controllare la pressione degli pneumatici e attivare la modalità Eco.