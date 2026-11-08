La nuova Mazda 6e 2027 combina eleganza, potenza elettrica e prezzi competitivi per sfidare la concorrenza.

Il Mazda 6e 2027 si presenta come un coupé elettrico a cinque porte dal profilo affusolato, con un assetto quasi sportivo e una linea che ricorda più una berlina di classe che un’utilitaria. Il modello è proposto come alternativa diretta alla Tesla Model 3, puntando su un design più tradizionale, contenuti tecnologici avanzati e costi di gestione inferiori. Il veicolo è stato lanciato nel 2027 e, già dalle prime impressioni, mette in evidenza la filosofia giapponese del Jinba Ittai, cioè l’unità perfetta tra pilota e macchina.

Design e linee estetiche della Mazda 6e Homura Plus

All’esterno, la mazda 6e Homura Plus si distingue per la nuova firma luminosa a LED che avvolge la calandra chiusa, accendendo le luci di posizione e un’animazione grafica al momento dell’avviamento. Al centro domina il logo illuminato, mentre le prese d’aria inferiori e le feritoie laterali sono state modellate per migliorare il coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cₓ). La finitura nera delle parti inferiori, le maniglie a scomparsa e il badge Mazda posizionato sul parafango anteriore conferiscono al veicolo un aspetto più aggressivo e contemporaneo.

Finiture interne e comfort

L’abitacolo è una sinfonia di materiali premium: la plancia e le porte sono rivestite in pelle Nappa nera, con inserti in Alcantara e cuciture rosse a contrasto. Il cruscotto ospita un display da 10,2 pollici con grafica ad alta visibilità, supportato da un Head-Up Display “Active Driving Display”. Al centro troviamo lo schermo touch da 14,6 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e dotato di un software migliorato per la pianificazione delle soste di ricarica. I sedili sportivi anteriori sono regolabili elettricamente, con funzioni di riscaldamento e ventilazione, mentre il tetto panoramico in vetro suddiviso in due sezioni assicura luminosità e sensazione di spazio per i passeggeri posteriori.

Motorizzazione, batteria e autonomia

Il cuore elettrico della 6e 2027 è una batteria LFP da 78 kWh, unica per tutta la gamma e coperta da una garanzia di 8 anni o 100 000 km. Questa chimica offre circa 3 000 cicli di ricarica prima di scendere al 65-70 % di capacità residua, garantendo una durata teorica di oltre 1,5 milioni di chilometri. L’autonomia WLTP raggiunge i 560 km in ciclo combinato e può arrivare fino a 700 km in uso urbano, con un consumo medio di 16,1 kWh/100 km. La potenza massima è di 190 kW (258 CV), con una coppia di 290 Nm, e il veicolo è dotato di trazione posteriore (RWD).

Ricarica ultra-fast e prove su rete Ionity

La capacità di ricarica è stata testata su una stazione Ionity High Power Charging da 350 kW. Nonostante il limite di picco della vettura sia di 200 kW in corrente continua, la prova ha mostrato una potenza istantanea di circa 112-115 kW al 69 % di stato di carica, con una media reale di 135 kW. Questo consente di passare dal 10 % all 80 % (55 kWh) in circa 24 minuti. In corrente alternata trifase la potenza massima è di 11 kW.

Prestazioni su strada e dinamica di guida

Grazie alla trazione posteriore, al baricentro basso e al nuovo setup delle sospensioni, la 6e Homura Plus regala una guida precisa e reattiva. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi, mentre la velocità massima limitata al cruscotto è di 175 km/h (reale 180 km/h). L’handling è particolarmente incisivo nelle curve strette: al centro della curva la vettura tende leggermente a sovrasterzare, ma rilasciando l’acceleratore il muso ritorna al centro, garantendo una traiettoria controllata. Il comfort di marcia è elevato, con un abitacolo quasi silenzioso a 130 km/h, grazie a un’ottima insonorizzazione e a pneumatici Michelin Pilot Sport 4.

Modalità di guida e frenata rigenerativa

Il sistema di infotainment permette di scegliere tra le modalità Eco, Sport e Individual. La frenata rigenerativa è regolabile su quattro livelli (Low, Standard, Mid, High); in modalità Sport l’effetto è talmente marcato da trasformare la guida in uno “One-Pedal” quasi completa, ideale per il traffico cittadino. Il BMS gestisce il derating sopra l’80 % di carica, mantenendo la potenza entro limiti sicuri.

Versioni, prezzi e offerta di noleggio

La gamma 2027 comprende la versione base Takumi, proposta a partire da € 43 650 (promo lancio a € 40 950). La versione Homura Plus aggiunge un sovrapprezzo di € 1 650, introducendo finiture nere in pelle Nappa/Alcantara e badge sportivi. Per chi preferisce il noleggio a lungo termine, Mazda Rent propone un piano di 48 mesi/100 000 km con anticipo di € 6 100 e rata mensile di € 585 IVA inclusa, comprensiva di manutenzione e assicurazione.

La Mazda 6e 2027 si pone come una proposta equilibrata per chi desidera un’auto elettrica dalle linee sportive, autonomia reale elevata e costi di gestione contenuti, senza rinunciare al piacere di guida tradizionale.