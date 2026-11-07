Scopri gli adesivi LOCTITE che mantengono in pista la Porsche Formula E e le tecnologie dietro il nuovo modello Gen4.

Il webinar organizzato da LOCTITE e dal Porsche Formula E Team avrà luogo il 5 novembre 2026, alle 15:00 CET (9:00 EST). L’evento, svolto in lingua inglese, è aperto a professionisti del settore, ingegneri e appassionati di mobilità elettrica che vogliono comprendere come gli adesivi ad alte prestazioni possano trasformare la dinamica di una vettura da corsa. Durante la sessione verranno illustrate le soluzioni sviluppate per garantire tenuta, resistenza al calore e assorbimento delle vibrazioni, elementi chiave per la competitività della squadra.

Il ruolo di LOCTITE nella Porsche Formula E

LOCTITE è il partner ufficiale per gli adesivi del Porsche Motorsport. La collaborazione nasce dalla necessità di avere legami strutturali che restino intatti anche nelle condizioni più estreme: temperature elevate, forze centrifughe e vibrazioni continue. Grazie a una gamma di threadlocker e adhesivi istantanei, ogni bullone, ogni giunto e ogni componente critico è certificato per mantenere la sua integrità durante tutta la gara. Le testimonianze del team sottolineano come l’uso di prodotti LOCTITE abbia ridotto i tempi di manutenzione nei box, migliorando l’affidabilità complessiva del veicolo.

Soluzioni di fissaggio per il telaio e le sospensioni

Tra le tecnologie più impiegate troviamo il threadlocker Blu, una resina a bassa viscosità, ideale per connettori che devono essere rimossi periodicamente senza perdere tenuta. Per le parti a sollecitazione permanente, il threadlocker Verde garantisce una tenuta superiore, evitando allentamenti sotto carichi dinamici. Entrambi i prodotti sono stati testati in cicli di stress accelerati per simulare le condizioni di gara, confermando la loro capacità di prevenire il fallimento meccanico.

Tecnologie adesive impiegate su pista, nei box e in officina

Oltre ai threadlocker, LOCTITE fornisce adhesivi istantanei per giunzioni su superfici non perfettamente accoppiate, come le pannellature in fibra di carbonio. Questi adesivi, caratterizzati da un tempo di presa ultra rapido, consentono riparazioni in pochi secondi, un vantaggio determinante nei pit stop dove ogni frazione di secondo conta. Un altro prodotto chiave è l’adhesivo a bassa viscosità per collaudo di componenti elettronici, che resiste a temperature superiori a 200 °C senza degradarsi.

Supporto tecnico e sviluppo congiunto

Il team di LOCTITE affianca gli ingegneri di Porsche con un servizio di consulenza dedicato. Durante le fasi di progettazione della nuova generazione di monoposto, gli specialisti hanno partecipato a sessioni di simulazione per valutare la compatibilità dei materiali e ottimizzare i processi di assemblaggio. Questo approccio collaborativo ha permesso di ridurre il peso complessivo del veicolo di circa il 2 %, mantenendo al contempo la massima affidabilità strutturale.

Il nuovo Gen4 della Formula E: innovazioni per la stagione 2026-27

Il modello Gen4, che entrerà in pista nella stagione 2026-27, incorpora una serie di miglioramenti indotti dall’uso degli adesivi LOCTITE. Tra le novità più rilevanti troviamo una piattaforma chassis più rigida, grazie all’applicazione di resine ad alta tenuta nei punti di connessione principali. Inoltre, la gestione termica del sistema di trazione è stata ottimizzata mediante l’impiego di adhesivi conduttivi che migliorano la dissipazione del calore, aumentando l’efficienza della batteria.

Benefici concreti per i piloti e per la strategia di gara

Le prestazioni migliorate si traducono in tempi di giro più rapidi e in una minore probabilità di guasti meccanici. I piloti, infatti, hanno segnalato una risposta più lineare del veicolo alle variazioni di carico, attribuendo questa sensazione alla stabilità offerta dai nuovi solventi meccanici. Dal punto di vista strategico, la riduzione dei problemi di fissaggio consente al team di dedicare più tempo all’ottimizzazione della strategia di energia, rendendo la Porsche Formula E una delle contenders più forti del campionato.