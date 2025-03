Una gara senza storia per la McLaren

Il Gran Premio di Cina F1 2025, svoltosi a Shanghai, ha visto la McLaren dominare la scena con una prestazione straordinaria. Oscar Piastri, partito dalla pole position, ha gestito la gara con maestria, conquistando la sua terza vittoria in Formula 1. La sua corsa è stata caratterizzata da un ritmo costante e senza errori, tanto che raramente è stato inquadrato dalle telecamere, segno di un dominio assoluto. Lando Norris, compagno di squadra, ha completato la doppietta, consolidando la leadership della McLaren nel campionato mondiale.

Delusione Ferrari e strategie discutibili

La Ferrari, dopo un sabato promettente, ha deluso le aspettative nella gara principale. Charles Leclerc ha compromesso la sua corsa a causa di un contatto con il compagno di squadra, danneggiando l’ala anteriore e chiudendo solo in quinta posizione. Max Verstappen, nonostante una Red Bull meno competitiva, è riuscito a superarlo nel finale, dimostrando la sua abilità nel massimizzare il potenziale della vettura. Lewis Hamilton, dopo una buona qualifica, ha visto la sua gara complicarsi a causa di una strategia discutibile, chiudendo sesto e lasciando molti dubbi sul reale potenziale della Ferrari in questa stagione.

Le prestazioni degli altri piloti

George Russell ha chiuso terzo, ottenendo il suo secondo podio consecutivo, mentre Esteban Ocon ha portato la Haas al settimo posto, riscattandosi dopo un inizio di weekend difficile. Kimi Antonelli, Alexander Albon e Oliver Bearman hanno completato la zona punti, mentre Fernando Alonso è stato l’unico ritirato della corsa a causa di un problema ai freni. La McLaren si conferma quindi come la principale pretendente ai titoli mondiali, mentre Ferrari, Mercedes e Red Bull devono rivedere le loro strategie e prestazioni per affrontare al meglio il prossimo Gran Premio del Giappone, previsto per il weekend del 6 aprile.