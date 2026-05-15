Mercedes-AMG Mythos CLE: anteprima della coupé estrema con V8 al centro

La Casa tedesca sta preparando una versione della CLE che sembra destinata a ridefinire i confini tra granturismo e auto da pista. Il progetto, firmato Mercedes-AMG sotto l’etichetta Mythos, lascia intravedere una carrozzeria molto più muscolosa e soluzioni aerodinamiche radicali rispetto alle proposte stradali tradizionali, suggerendo un equilibrio tra lusso artigianale e prestazioni estreme.

Le immagini diffuse finora mostrano una vettura ancora mascherata ma chiarissima nelle intenzioni: carreggiate allargate, grandi prese d’aria e appendici aerodinamiche che sembrano nate per funzionare al limite. Questo articolo analizza gli elementi di stile, le scelte tecniche presunte e il posizionamento di una coupé che vuole essere molto più di una semplice versione sportiva della CLE.

Design e aerodinamica: estetica al servizio della performance

Esteticamente la vettura enfatizza l’effetto “pronta alla pista” con un linguaggio visivo che mette al centro la aerodinamica. La parte anteriore è dominata da una grande griglia di tipo Panamericana che occupa buona parte del muso, mentre il paraurti integra ampie bocche d’ingresso per il raffreddamento. Questi elementi non sono solo decorativi: in un’ottica funzionale, le superfici scolpite e i grandi sfoghi d’aria migliorano lo scambio termico e la deportanza, rendendo evidente l’intenzione di sviluppare una macchina efficiente anche in condizioni estreme.

Dettagli del frontale

Il frontale appare scavato e aggressivo, con elementi che ricordano le vetture da competizione: grandi prese laterali, passaruota pronunciati e dettagli vicini al mondo delle corse. L’uso di materiali leggeri e superfici strutturate dovrebbe accompagnare la forma per ottenere riduzione di peso e ottimizzazione dei flussi. Anche l’integrazione della targa sembra studiata per ridurre le turbolenze, a testimonianza di un progetto che privilegia il rendimento aerodinamico oltre all’impatto visivo.

Posteriore e appendici

La coda si differenzia per un diffusore completamente rivisto e per la possibile sostituzione dei classici quattro scarichi AMG con due grandi aperture ricavate nel paraurti. Questo design, insieme a un’ala posteriore di generose dimensioni e regolabile, suggerisce che la deportanza e la stabilità ad alta velocità siano priorità del progetto. Altre prese d’aria sono state collocate dietro le ruote posteriori, elemento tipico delle soluzioni pensate per estrarre aria dalla zona dei passaruota e rafforzare il comportamento dinamico.

Motore e numeri: il cuore della Mythos

Al centro della proposta tecnica ci sarebbe il nuovo 4.0 V8 con albero a manovella piatto, una soluzione adottata per rendere la risposta del motore più pronta e il sound più caratteristico. Le indiscrezioni parlano di una potenza di circa 650 CV e una coppia nell’ordine degli 800 Nm, valori che collocano questa coupé tra le proposte più performanti della gamma.

Il V8 a albero piatto

L’utilizzo di un albero piatto non è casuale: questa configurazione migliora la rapidità di salita di giri e contribuisce a un’erogazione più pronta, aspetti fondamentali per chi cerca prestazioni in pista. Abbinato a una trasmissione e a sospensioni tarate per l’uso sportivo, il V8 dovrebbe garantire accelerazioni decise e un comportamento in curva molto più incisivo rispetto alle AMG stradali, pur mantenendo livelli di comfort e finitura tipici del marchio.

Posizionamento sul mercato e produzione

La Mythos rappresenta il secondo modello del filone Mythos, la linea di progetti a produzione limitata pensata per coniugare esclusività e ingegneria estrema. Questo posizionamento implica una tiratura contenuta, attenzione all’artigianalità e una dotazione tecnica che si allontana dalle AMG di serie per avvicinarsi a soluzioni tipiche dei race car. Una volta tolti i camuffamenti potremmo realmente vedere una delle Mercedes più aggressive degli ultimi anni, mirata a un pubblico di appassionati e collezionisti che vogliono prestazioni elevate in chiave esclusiva.