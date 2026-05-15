Doriane Pin nominata pilota di sviluppo GEN4 per Citroën Racing

Doriane Pin, campionessa F1 Academy 2026, entra nel programma di sviluppo di Citroën Racing per contribuire al pacchetto GEN4 di Formula E e debutterà nel double-header di Monaco

Citroën Racing ha ufficializzato l’ingresso di Doriane Pin nel proprio organico con il ruolo di Development Driver dedicato al progetto GEN4 di Formula E. La nomina sottolinea l’intenzione del team francese di investire su giovani talenti per accelerare lo sviluppo tecnico ed ottenere vantaggi competitivi nelle prossime stagioni. L’annuncio conferma inoltre che il debutto in pista con i colori del team è previsto per il weekend del double-header dell’E-Prix di Monaco, un palcoscenico simbolico per il motorsport elettrico.

Per Pin si tratta di un ruolo che unisce attività in pista e lavoro sul banco del simulatore: oltre alle sessioni di guida, sarà chiamata a offrire feedback mirati su gestione energetica, messa a punto delle sospensioni e validazione dei moduli software della monoposto. Questo coinvolgimento pratico e tecnico è fondamentale in Formula E, dove i cicli di sviluppo sono rapidi e la capacità di tradurre le sensazioni del pilota in interventi tecnici concreti è un valore strategico.

Compiti e responsabilità del ruolo

Nel nuovo incarico, la funzione principale di Pin sarà supportare l’affinamento del pacchetto GEN4 attraverso prove su pista, simulazioni e lavoro con gli ingegneri sul software di gestione. La posizione di Development Driver richiede la capacità di diagnosticare problemi, proporre modifiche di setup e contribuire alla strategia energetica adottata in gara. In un campionato elettrico come la Formula E, la sinergia tra pilota e reparto tecnico è essenziale per ottimizzare il consumo della batteria e massimizzare le prestazioni nel segmento cruciale delle fasi di gara.

Il contributo sul piano tecnico

Pin lavorerà a stretto contatto con i tecnici su aspetti chiave come il bilanciamento della vettura, le mappature del motore e l’integrazione dei sistemi di recupero energia. Il suo intervento riguarderà anche la fase di calibrazione del simulatore GEN4, strumento che permette di riprodurre condizioni di gara e testare soluzioni software senza uscire in pista. Questo approccio ibrido tra prove virtuali e reali velocizza la curva di apprendimento e riduce i tempi necessari per implementare aggiornamenti efficaci.

Il percorso che l’ha portata fin qui

La carriera di Doriane Pin è caratterizzata da risultati e collaborazioni che ne hanno consolidato la reputazione: dopo il titolo nella F1 Academy nel 2026, ha maturato esperienze nel karting, nelle formule propedeutiche e in gare di durata. Parallelamente ai nuovi compiti in Citroën Racing, Pin ha già collaborazioni con altri costruttori del panorama internazionale, che hanno contribuito a formare il suo profilo poliedrico come pilota e sviluppatrice.

Partecipazioni e impegni sportivi

Oltre al ruolo di sviluppo in Formula E, la pilota francese sarà impegnata nel campionato European Le Mans Series e nella 24 Ore di Le Mans del 2026, continuando così la sua attività agonistica nelle gare di endurance. Questi impegni plurimi permettono a Pin di accumulare esperienza su vetture e assetti differenti, migliorando la capacità di fornire feedback tecnici applicabili anche nello sviluppo di monoposto elettriche.

Impatto per Citroën e il motorsport francese

L’arrivo di una giovane promessa come Doriane Pin ha un valore che va oltre il singolo ruolo: rappresenta una scelta strategica per rafforzare il team in vista delle sfide future e un segnale di attenzione verso lo sviluppo dei talenti nazionali. Citroën, marchio con una lunga tradizione nel motorsport, beneficia di una figura che unisce freschezza competitiva e predisposizione tecnica, elementi particolarmente apprezzati dal management del team.

Secondo le dichiarazioni della squadra, la nomina serve a consolidare un progetto a medio termine volto a rendere il team più pronto a competere quando la nuova generazione di monoposto sarà pienamente in gioco. Per la pilota, l’esperienza in Citroën Racing rappresenta un’opportunità per ampliare le proprie competenze tecniche e consolidare il proprio ruolo tra i protagonisti emergenti del motorsport europeo.

In conclusione, l’ingresso di Doriane Pin nel programma di sviluppo del Double Chevron mette in evidenza come i costruttori stiano puntando su figure polivalenti, capaci di mettere insieme performance in gara e contributi tecnici significativi. L’esordio nel double-header di Monaco sarà la prima occasione per vedere concretamente il suo apporto, mentre il lavoro sul pacchetto GEN4 proseguirà tra banco prova, simulatore e uscite in pista con l’obiettivo di migliorare il potenziale competitivo del team.