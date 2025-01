Un viaggio tra le Alpi con Mercedes-Benz

La Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025 ha offerto un’opportunità unica per testare la potenza e la versatilità dei modelli a trazione integrale della casa automobilistica tedesca. Partendo da Milano, un gruppo di giornalisti e appassionati ha avuto l’occasione di guidare alcuni dei SUV più iconici della gamma Mercedes, tra cui il GLE, l’EQE SUV e il leggendario Classe G, attraverso i paesaggi innevati del Parco Nazionale dello Stelvio.

La gamma SUV di Mercedes: potenza e innovazione

Mercedes-Benz ha saputo affermarsi nel segmento degli sport utility vehicle (SUV) grazie a una gamma diversificata che include modelli a motore benzina, diesel, ibridi e completamente elettrici. Nel 2024, la casa di Stoccarda ha registrato oltre 32.000 unità vendute in Italia, rappresentando il 62,1% del mercato locale. Questo successo è il risultato di un costante impegno nell’innovazione e nella qualità, che si riflette in ogni modello della gamma.

Esperienza di guida in condizioni estreme

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare le capacità off-road dei veicoli, affrontando percorsi impegnativi e condizioni climatiche avverse. La EQE 500 SUV, ad esempio, ha dimostrato di essere un compagno di viaggio eccezionale, combinando comfort e prestazioni. Con una potenza di 408 CV e una batteria da 90,6 kWh, questo SUV elettrico ha garantito un’autonomia di 552 km, permettendo di affrontare le sfide invernali senza preoccupazioni.

Il leggendario Classe G: un’icona senza tempo

Il Classe G, noto anche come Gelandewagen, è stato il protagonista indiscusso dell’evento. Con il suo design distintivo e la sua robustezza, questo SUV ha affrontato senza difficoltà i terreni più difficili. La versione G 450 d, dotata di un motore diesel da 367 CV, ha offerto prestazioni straordinarie, dimostrando che il comfort e la potenza possono coesistere anche nei contesti più impegnativi. La Classe G è un simbolo di lusso e prestazioni, capace di affrontare qualsiasi sfida off-road.

Innovazione tecnologica e comfort

Mercedes-Benz non si è limitata a offrire solo prestazioni, ma ha anche integrato tecnologie all’avanguardia nei suoi modelli. Il sistema infotainment MBUX, presente in tutti i nuovi modelli, offre un’esperienza utente intuitiva e connessa, rendendo ogni viaggio ancora più piacevole. Inoltre, la Classe G ha introdotto funzioni innovative come il sistema “cofano trasparente”, che consente di visualizzare il terreno sotto le ruote anteriori, migliorando la sicurezza durante la guida in condizioni difficili.