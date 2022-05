Mercedes rilascia la sua prima auto con guida autonoma

Mercedes ha rilasciato la sua prima auto con guida autonoma! Ebbene, non saranno solo gli inglesi a poter guardare oltre la strada mentre guidano. Alcuni tedeschi beneficeranno anche dei progressi di Mercedes nella guida autonoma per intrattenersi durante il viaggio.

La casa automobilistica con la stella sta aprendo i controlli della sua tecnologia di guida autonoma di livello 3.

Si tratta di una novità assoluta in Europa, resa possibile dalla stretta collaborazione tra il gruppo automobilistico e le autorità pubbliche. Il primo ha progettato il sistema, che non sarebbe esistito se il secondo non avesse consentito a questi veicoli di circolare sulle strade pubbliche. Inoltre, non si tratterà di prototipi guidati dagli ingegneri del marchio, che potranno sostituirli in qualsiasi momento: chiunque abbia un budget sufficiente potrà accedere al Drive Pilot.

Auto a guida autonoma, Mercedes più veloce di Tesla… in Europa

La guida autonoma è già legale da tempo in alcuni Stati americani. Qui gli automobilisti non devono tenere le mani sul volante come nel Vecchio Continente. Il lancio di Drive Pilot sulla Classe S e sulla EQS è quindi un evento in Europa, dove Mercedes sta rubando la scena a Tesla e al suo famoso Autopilot.

Inoltre, Mercedes non fa nulla di simile a Tesla.

A differenza del marchio americano che si affida solo alle telecamere, il marchio tedesco combina radar, Lidar (fornito da Valeo) e telecamera per il suo Drive Pilot. Questa combinazione di tecnologie permette una buona complementarità: in certe situazioni, le telecamere “vedono” meglio l’ambiente, mentre di notte o in caso di maltempo, il radar/Lidar sarà più efficace.

Tuttavia, i clienti di Drive Pilot non potranno fare tutto: per il momento, la guida autonoma è autorizzata solo fino a 60 km/h e in tratti autostradali congestionati.

È un inizio, ma è qualcosa che Audi avrebbe voluto: il marchio con gli anelli stava lavorando a una A8 autonoma di livello 3 prima di abbandonare il progetto.

Il prezzo della guida autonoma Mercedes

Il Drive Pilot sarà inizialmente venduto sulle due auto di punta del marchio: la Classe S e la EQS. I rispettivi prezzi saranno di 5000 e 7430 euro, tasse escluse. Perché questa differenza tra le due auto quando la tecnologia è la stessa? Mercedes non lo specifica. I clienti Drive Pilot potranno guardare un film, una serie o controllare le e-mail e andare su Internet senza guardare la strada. In caso di problemi, il veicolo deve seguire la procedura di arresto automatico a lato della strada.