Mercedes EQS SUV (2022): caratteristiche e design

Dopo il concept Maybach al Salone di Monaco 2021, Mercedes ha rivelato le prime immagini del futuro SUV standard EQS. Come suggerisce il nome, sarà un grande SUV 100% elettrico che condividerà il suo posizionamento premium con la berlina EQS.

Userà anche la piattaforma modulare EVA di Mercedes dalla EQS, così come la EQE lanciata di recente e il prossimo SUV EQE.

Questo SUV sembra essere camuffato per il momento, ma è molto vicino al concept in termini di stile. Sono confermati gli sbalzi corti, un passo generoso, un frontale molto arrotondato e i fari racchiusi da una cornice di griglia completa.

L’interno del SUV è rivelato in dettaglio, ed è un territorio familiare.

Il layout e la strumentazione sono presi dalla berlina EQS. Verrà offerto il triplo display Hyperscreen che si estende per tutta la larghezza del cruscotto e il massimo comfort sarà all’ordine del giorno. I passeggeri posteriori saranno coccolati con schermi dedicati e sedili regolabili elettricamente. L’ EQS potrà anche essere usato come un’auto familiare, con una configurazione a sette posti disponibile come opzione.

Il SUV EQS sarà presentato il prossimo mese

Il SUV Mercedes EQS sarà prodotto a Tuscaloosa, Alabama (USA), dove vengono già prodotti il GLE e il GLS e da dove sarà esportato nei vari mercati di destinazione. Questo sarà anche il caso del SUV EQE in una data successiva. A meno di 500 km di distanza, Mercedes e il produttore di batterie cinese Envision hanno appena inaugurato una fabbrica comune che fornirà le batterie per questi due futuri SUV elettrici, situata a Bibb County, in Georgia.

Come promemoria, Renault ha anche collaborato con Envision per produrre batterie per il suo centro ElectriCity nel nord della Francia. Entro la fine di questo decennio, Mercedes intende avere otto fabbriche che producono celle di batteria. In questo modo, diventerà un marchio 100% elettrico. Inoltre, la casa automobilistica punta alla neutralità del carbonio nei suoi veicoli entro il 2039. Il SUV EQS sarà presentato formalmente il 19 aprile.