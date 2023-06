MG ha chiaramente il vento in poppa in Europa. Per non perdere il suo vantaggio, il marchio lancerà a breve una revisione completa della sua gamma.

MG sta preparando delle novità legate alla sua gamma ispirata alla MG 4. I produttori cinesi possono avere un vantaggio in termini di prezzo, ma è piuttosto difficile per loro prendere piede in Europa. Tranne MG, che si sta dando i mezzi per realizzare le sue ambizioni aggiornando rapidamente i modelli della sua gamma. Questo è ciò che ha fatto la MG ZS EV con un rapido restyling. Ma MG non si fermerà qui.

Questo è quanto hanno dichiarato i portavoce del marchio.

MG sta preparando una revisione completa della propria gamma ispirata alla MG 4

Secondo Guy Pigounakis, direttore commerciale di MG, l’azienda lancerà una versione superpotenziata della MG 4 nel 2024. Denominata X-Power da alcuni pettegoli (che hanno una lacrima negli occhi per l’incredibile auto sportiva del 2004, ma anche per la cinese MG 6), la compatta dovrebbe erogare fino a 400 CV dai suoi due motori elettrici!

David Allison, responsabile della pianificazione del prodotto, si è concentrato su vetture più pragmatiche. Secondo lui, la MG ZS EV potrebbe subire una significativa evoluzione, in quanto dovrebbe essere ispirata alla MG 4. Ma dovrebbe anche essere basata sulla nuova piattaforma MSP del marchio dedicata ai veicoli elettrici.

Anche la MG 5 non sarà da meno. Secondo gli addetti ai lavori, la vettura a due volumi sarà rielaborata nel 2024 e diventerà semplicemente la versione a due volumi della MG 4. Tuttavia, dovrebbe mantenere l’attuale piattaforma. Infine, la MG 3 sarà rinnovata, ma non dovrebbe essere elettrificata… per il momento!

