Il SUV compatto è la versione restyling della Mitsubishi Eclipse Cross, lanciata nel 2017 in versione con motore a combustione. Le modifiche sono significative, soprattutto nella parte posteriore, con un portellone ridisegnato con lunotto in un unico pezzo e nuove luci.

Anche la lunghezza aumenta di 14 cm, raggiungendo i 4,54 metri, mantenendo una larghezza di 1,89 m e un’altezza di 1,68 m. Il frontale è basato sulla concept car Mitsubishi eX del 2015, con LED e fari più sottili ai lati della griglia.

L’interno del SUV è adatto a cinque persone, mentre il bagagliaio ha un volume di 329 litri. La capacità di carico massima è di 1.108 litri con il sedile a panchina abbattuto. Il cruscotto è in stile classico giapponese. Adotta contatori analogici abbinati a un piccolo schermo, un ambiente nero semplice e uno schermo centrale limitato a 8 pollici.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Potenza e prestazioni

L’Eclipse Cross PHEV utilizza lo stesso sistema dell’Outlander PHEV. Il blocco motore è il 4 cilindri “MIVEC” da 2,4 litri, ridimensionato da 132 a 98 cavalli e 193 Nm di coppia. Il SUV è completato da due motori elettrici, uno anteriore da 82 CV (60 kW) e 137 Nm, l’altro posteriore da 95 CV (70 kW) e 195 Nm. Sono disponibili tre modalità:

Elettrica Ibrido (benzina + elettrico) Ibrido di serie (elettrico tramite batteria ricaricata dal motore a benzina)

Si noti che la guida in modalità elettrica è accompagnata da 5 livelli di frenata rigenerativa, accessibili tramite le palette al volante.

Tutte e quattro le ruote sono motrici. Il cambio è un automatico a una velocità denominato “MMeT” o “Multi Mode e-Transmission”. Infine, non si parla di potenza cumulativa, poiché i tre motori non lavorano mai insieme a piena potenza. Se il motore a combustione non viene utilizzato per 89 giorni, un sistema di attivazione automatica preserva il sistema di iniezione.

In termini di prestazioni, la velocità massima è di 162 km/h e di 135 km/h in modalità completamente elettrica. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 10,9 secondi. La Eclipse Cross è anche in grado di trainare fino a 1.500 kg (750 kg senza freni).

Batteria e autonomia

Come per l’Outlander, la batteria ha una capacità di 13,8 kWh. La batteria agli ioni di litio si trova sull’asse posteriore. La perdita di spazio nel bagagliaio è in realtà dovuta al motore elettrico posteriore. La batteria ha una funzione V2X e può alimentare un sistema esterno, come una casa.

L’autonomia di guida elettrica è di 45 km secondo il ciclo medio WLTP e di 55 km in città. Il consumo di carburante del SUV è di 2 l/100 km con 46 g/km di CO2. Questo risultato si ottiene con la batteria piena.

Senza l’impianto elettrico (che non consigliamo), Mitsubishi dichiara circa 7 l/100 km. Il serbatoio da 43 litri consente un’autonomia di circa 600 km, o 645 km con la parte elettrica.

