Nella famiglia delle piccolissime auto elettriche cinesi, vogliamo la MG Comet! Una settimana fa il marchio MG ha lanciato la carriera di questo modello, presentato in India all’inizio di marzo. Beh, non proprio, perché questo veicolo è un clone. Poiché MG fa parte del gruppo SAIC, ha rilevato la Wuling Air EV e vi ha apposto il proprio logo.

In pratica è la stessa operazione che Opel Rocks-e ha fatto con la Citroën Ami. Ma qui si tratta di una vera e propria minicar – nonostante le ruote da 12 pollici – e non di un quadriciclo elettrico.

MG Comet EV: l’autonomia nel dettaglio

È già un po’ più grande con una lunghezza di 2,97 m (27 m in più di una Smart Fortwo) e una larghezza di 1,50 m, quindi può ospitare 4 persone. Il Comet EV ha un motore posteriore da 42 CV, inferiore a quello della Dacia Spring (44 CV), ma con 110 Nm di coppia.

Sotto i sedili anteriori, la piccola batteria da 17,3 kWh è sufficiente a generare 230 km di autonomia. Una grande impresa di efficienza, oro nel ciclo di omologazione indiano (e 200 km nel ciclo cinese). La ricarica è lenta in termini di potenza, grazie al caricatore di bordo da 3,3 kW. Tuttavia, la piccola capacità riduce la durata, ovvero 5h30 per raggiungere l’80%.

Ben equipaggiata, la MG Comet offre due schermi da 10,25 pollici, uno dei quali è touchscreen e supporta anche Android Auto e Apple Carplay. Aggiunge due airbag, radar, telecamera posteriore, aria condizionata, finestrini elettrici e apertura a mani libere. L’auto può anche essere equipaggiata con 250 diverse combinazioni di adesivi, tra i 5 colori disponibili, dato che i clienti indiani sono molto propensi alla personalizzazione.

Il prezzo della piccola auto elettrica è di 798.000 rupie, pari a circa 8.800 euro. Non così lontano da una Citroën Ami e 12.000 euro in meno di una Dacia Spring!

Tuttavia, per il momento non è disponibile in Europa. La MG Comet è disponibile con il nome di Wuling Air EV solo in Cina e Indonesia.

