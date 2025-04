Un tuffo nel passato con la Microlino Spiaggina

Con l’arrivo della bella stagione, il brand Microlino ha deciso di rispolverare il fascino delle iconiche beach car degli anni ’60, presentando la nuova versione del suo quadriciclo elettrico: la Spiaggina. Questo modello è stato svelato per la prima volta al Salone di Parigi 2024 e ha fatto il suo debutto italiano a Rapallo, in un’atmosfera vacanziera e suggestiva presso il Porto Carlo Riva.

Design ispirato alle icone estive

La Microlino Spiaggina si distingue per il suo design che richiama le celebri Fiat 600 Jolly e Citroën Méhari. Caratterizzata da un tetto in tela, priva di vetri laterali e lunotto, la Spiaggina è disponibile in colori pastello e presenta dettagli in legno che ne esaltano l’estetica vintage. Con un prezzo di partenza di 25.990 euro, il modello può beneficiare di incentivi statali fino a 4.000 euro, rendendo l’acquisto ancora più allettante per gli amanti delle auto elettriche.

Interni e comfort della Spiaggina

Gli interni della Microlino Spiaggina sono progettati per essere completamente impermeabili, utilizzando pelle vegana resistente all’umidità. I sedili a panca offrono un’ottima comodità, mentre il volante in alluminio con corona in legno aggiunge un tocco di eleganza vintage. Con un bagagliaio da 230 litri, la Spiaggina è perfetta per trasportare spesa, zaini o altri oggetti, rendendola ideale per le gite estive.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Sotto il cofano, la Spiaggina è equipaggiata con un motore elettrico da 12,5 kW, capace di garantire un’autonomia fino a 177 km e una velocità massima di 90 km/h. La batteria può essere ricaricata anche da una semplice presa domestica in circa 4 ore, rendendo la Spiaggina pratica e funzionale per l’uso quotidiano. Inoltre, Microlino ha presentato la versione Lounge del modello standard, che offre maggiore comfort grazie all’aggiunta di un climatizzatore e a una migliore insonorizzazione.

Innovazioni tecnologiche per una guida moderna

La nuova Spiaggina non è solo un’auto dal design affascinante, ma è anche dotata di un Connectivity Pack che include un navigatore, un’app per il controllo da remoto e notifiche di manutenzione. Gli aggiornamenti software possono essere gestiti over-the-air, eliminando la necessità di recarsi in assistenza. Questo mix di stile vintage e tecnologia moderna rende la Microlino Spiaggina un’auto unica nel suo genere, perfetta per chi cerca un’esperienza di guida diversa e affascinante.