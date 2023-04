Ora abbiamo il numero che molti interessati alla Mitsubishi Outlander PHEV 2023 ridisegnata stavano aspettando: 61. Si tratta dell’autonomia elettrica massima, espressa in chilometri, del propulsore del popolare modello plug-in. Si tratta di un aumento del 40% rispetto al modello precedente.

Mitsubishi Outlander PHEV 2023: caratteristiche principali nel dettaglio

Questo propulsore offrirà un’autonomia totale di 687 km grazie alla batteria, al motore elettrico e al motore a benzina. Ciò è dovuto in parte a un serbatoio più capiente rispetto al passato e in parte alla presenza della batteria agli ioni di litio da 350 volt e 20 kW (in precedenza 13,8 kW). Mitsubishi stima che il consumo di carburante nella guida ibrida sia in media di 9,0 litri per 100 km.

Oltre a questa batteria, montata sotto il pavimento e tra le ruote anteriori per abbassare il baricentro, il prossimo Outlander funziona con lo stesso motore a 4 cilindri da 2,4 litri a ciclo Atkinson di prima. È presente anche il famoso sistema S-AWC (Super All-Wheel Control) per la trazione integrale, ma si tratta della nuova generazione di questa tecnologia. I motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore sono entrambi più potenti di prima; la potenza combinata del sistema è di 248 cavalli e 332 lb-ft di coppia.

Mitsubishi ha lavorato sul suo sistema PHEV per consentire ai proprietari di guidare in modalità elettrica più spesso, con un uso minimo del motore a benzina ove possibile, e questo dovrebbe includere più spesso l’accelerazione e il sorpasso in autostrada e in altre situazioni di guida urbana e suburbana.

Modalità di guida

Esiste una serie di modalità di guida che vengono selezionate automaticamente dal sistema in base a situazioni specifiche legate all’uso dell’acceleratore e alla carica residua della batteria. La modalità EV si spiega da sola; la modalità ibrida in serie utilizza il motore a benzina per fornire potenza aggiuntiva, consentendo al veicolo di essere guidato dai motori elettrici.

La modalità ibrida parallela utilizza la potenza del motore a benzina per azionare le ruote anteriori, assistite dai motori elettrici.

Inoltre, il conducente può selezionare tre modalità: modalità di carica della batteria, modalità di risparmio della batteria e modalità di priorità EV, progettata per garantire che la carica elettrica venga conservata quando può essere utilizzata in modo più efficace.

Mitsubishi ha anche aggiunto una pompa di calore per evitare di utilizzare il motore a benzina quando viene attivato il sistema di riscaldamento dell’abitacolo. Gli automobilisti troveranno anche un esclusivo sistema di pedali che recupera la carica della batteria, soprattutto quando si guida in città.

