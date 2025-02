Il ritorno di Moët & Chandon nella Formula 1

Moët & Chandon ha annunciato con entusiasmo il suo ritorno come champagne ufficiale della Formula 1, un evento atteso da molti appassionati di motorsport. Questa notizia segna l’inizio di una nuova era di celebrazioni sul podio, dove i vincitori delle gare potranno brindare con il celebre champagne, continuando una tradizione che risale a decenni fa. La partnership tra Moët & Chandon e la Formula 1 non è solo una questione di branding, ma rappresenta un legame profondo tra due mondi che condividono valori di eccellenza, innovazione e passione.

Una storia di successi condivisi

La storia di Moët & Chandon con la Formula 1 è ricca di momenti iconici. Fin dagli anni ’50, il marchio ha celebrato i trionfi dei piloti e delle squadre, creando un’atmosfera di festa e gioia. Sibylle Scherer, CEO di Moët & Chandon, ha dichiarato: “Siamo onorati di tornare a essere lo champagne ufficiale della Formula 1, celebrando una storia condivisa di trionfi collettivi”. Questo ritorno non è solo un tributo al passato, ma anche un impegno per il futuro, in cui Moët & Chandon continuerà a essere parte integrante delle celebrazioni sportive.

Il Gran Premio del Belgio: un evento speciale

Il Gran Premio del Belgio, che si svolgerà a Spa-Francorchamps, rappresenta un momento cruciale per Moët & Chandon. Questo circuito, noto per le sue curve mozzafiato e la sua storia affascinante, è il luogo ideale per celebrare il legame tra il marchio e la Formula 1. Spa non è solo un circuito, ma un simbolo di eccellenza nel motorsport, e il ritorno di Moët & Chandon come Title Partner di questo evento sottolinea l’importanza di questa collaborazione. La Maison non solo brinderà ai vincitori, ma contribuirà anche a creare un’atmosfera indimenticabile per tutti i presenti.

Un legame che affonda le radici nel tempo

Il legame tra Moët & Chandon e la Formula 1 è testimoniato da una lunga storia di celebrazioni condivise. Dalla vittoria di Juan Manuel Fangio nel 1950, che ha segnato l’inizio di una tradizione di brindisi, fino ai momenti iconici degli anni ’60 e ’70, il marchio ha sempre avuto un ruolo centrale nel celebrare i successi delle corse. La storia di Moët & Chandon è intrinsecamente legata a quella della Formula 1, e questo ritorno rappresenta un’opportunità per rinnovare e rafforzare questo legame, portando avanti una tradizione che unisce sport e raffinatezza.

Un futuro luminoso per la partnership

Con il ritorno di Moët & Chandon come champagne ufficiale della Formula 1, ci si aspetta che questa partnership continui a crescere e a prosperare. Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha espresso entusiasmo per il ritorno del marchio, sottolineando come questa collaborazione celebri la storia e l’eccellenza che caratterizzano entrambi i mondi. La Maison è pronta a brindare a un futuro ricco di successi e momenti indimenticabili, continuando a onorare la tradizione di celebrazione che ha reso la Formula 1 così speciale.