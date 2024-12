Un evento di grande richiamo

Il Monza Rally Show 2024 si è concluso con un’affluenza straordinaria di oltre 25.000 spettatori, che hanno sfidato freddo e maltempo per assistere a tre giorni di emozioni e competizioni ad alto livello. Questo evento ha visto la partecipazione di piloti di fama mondiale, tra cui diversi protagonisti del mondiale WRC, rendendo la manifestazione un vero e proprio palcoscenico per gli appassionati di rally.

Andrea Crugnola: un campione inarrestabile

Il rally vero e proprio ha visto il trionfo di Andrea Crugnola, che ha conquistato la vittoria con la sua Citroen C3. Il pilota varesino ha dimostrato una straordinaria abilità, battendo in extremis Nikolay Gryazin con un distacco di 8,3 secondi nell’ultima speciale. Questo successo rappresenta un importante traguardo per Crugnola, che ha bissato il suo trionfo del 2019, consolidando la sua posizione tra i migliori nel panorama del rally.

Le sfide del Masters’ Show

Non solo il rally, ma anche il Masters’ Show ha offerto momenti di grande spettacolo. Crugnola ha nuovamente brillato, vincendo la finale riservata alle vetture Rally2 con un distacco di 6 secondi su Sami Pajari. Questo evento ha visto anche la partecipazione di Adrien Fourmaux, che ha salutato il team M-Sport con un trionfo al volante della Ford Puma, battendo il campione del mondo in carica Thierry Neuville. La competizione ha messo in luce le abilità di piloti di alto calibro, rendendo il Masters’ Show un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Un futuro luminoso per il rally

Il Monza Rally Show ha dimostrato ancora una volta di essere un evento di riferimento nel panorama automobilistico, attirando l’attenzione di un vasto pubblico e di importanti sponsor. Con la prossima edizione già annunciata per il 2025, il rally di Monza continua a crescere, promettendo nuove emozioni e sfide per i piloti e gli appassionati. La manifestazione non è solo una celebrazione della velocità e della competizione, ma anche un’opportunità per i fan di avvicinarsi ai loro idoli e vivere l’emozione del rally da vicino.