Morgan presenta la nuova coupé: 9 esemplari unici con tetto in vetro

Morgan presenta una nuova coupé limitata a 9 esemplari, con un tetto in vetro innovativo e un motore BMW da 405 CV. Un capolavoro di artigianato e tecnologia.

Morgan, il marchio britannico noto per le sue auto iconiche, torna a sorprendere dopo quasi dieci anni di silenzio con una nuova coupé esclusiva. Questa vettura, destinata a diventare un pezzo da collezione, combina l’artigianato tradizionale con le tecnologie più avanzate, offrendo un’esperienza di guida unica.

La nuova coupé Morgan è frutto di un programma di coachbuildingche permette di personalizzare ogni dettaglio secondo i desideri del cliente. Solo nove esemplari verranno prodotti, rendendo questa auto un vero e proprio gioiello per gli appassionati.

Un tetto in vetro che unisce tradizione e innovazione

L’elemento più distintivo di questa nuova coupé è il tetto in vetro, una scelta audace che unisce la tradizione artigianale di Morgan con l’innovazione tecnologica. La struttura del tetto è realizzata in legno di frassino, un materiale storico per il marchio, che viene poi rivestito con pannelli di alluminio modellati a mano.

La parte centrale del tetto è in vetro, estendendosi fino al lunotto posteriore e offrendo ampie superfici trasparenti. Questo design permette di avere un abitacolo luminoso e arioso, quasi come se l’auto fosse aperta. Piccoli finestrini triangolari sulle fiancate completano il quadro, offrendo una visuale aperta e un’abitabilità superiore rispetto alle tradizionali coupé.

Potenza e leggerezza: il motore BMW B58

Sotto il cofano, la nuova coupé Morgan nasconde un motore moderno e potente. La base tecnica dovrebbe essere la piattaforma CXV, già utilizzata per la Supersport. Il propulsore, molto probabilmente, sarà il collaudato sei cilindri in linea BMW B58 turbo, capace di erogare 405 CV.

Questa potenza, combinata con un peso contenuto di circa 1170 chilogrammipromette prestazioni eccezionali e una guida dinamica. Anche i dettagli funzionali sono studiati con cura: i cristalli laterali saranno parzialmente retrattili, mantenendo le linee fluide ed eleganti della carrozzeria.

Ogni scelta riflette la cura artigianale di Morgan, che punta a unire passato e futuro per regalare emozioni pure a chi guida. Presto arriveranno altri dettagli su questo ambizioso progetto made in Britain.