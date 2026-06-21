Morris JE: il nuovo furgone elettrico con anima retrò e prestazioni moderne

Il Morris JE, sviluppato da Morris Commercial, è un furgone elettrico che unisce il design retrò del Morris J-Type con tecnologie moderne. Con un'autonomia di 480 km e un prezzo di circa 69.300 euro, è un'alternativa emozionale ai veicoli commerciali tradizionali.

Nel panorama della mobilità elettrica, dove spesso il design si omologa a linee futuristiche e spigolose, il Morris JE si distingue per il suo approccio unico. Questo veicolo, sviluppato da Morris Commercialè una reinterpretazione moderna del leggendario Morris J-Typeun simbolo del trasporto leggero britannico tra il 1949 e il 1960.

Il Morris JE non è solo un omaggio al passato, ma un progetto che fonde un’estetica d’altri tempi con soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Il suo design, caratterizzato da forme morbide e arrotondate, lo rende immediatamente simpatico e accessibile, conquistando sia gli appassionati che i professionisti in cerca di distinzione.

Un design che conquista

Il Morris JE si distingue per la sua carrozzeria dalle forme morbide e arrotondate. Il frontale è caratterizzato da due grandi fari tondi e indipendenti, definiti occhietti curiosie una calandra che accenna a un sorriso d’altri tempi. A differenza dei moderni furgoni squadrati, il JE ripropone la linea del tetto fortemente arcuata e i parafanghi sporgenti tipici della metà del secolo scorso.

Questa scelta stilistica non è solo un esercizio di nostalgia. Il design include elementi pratici come le porte laterali scorrevoli e le porte posteriori a battente, mantenendo però una pulizia formale estrema. Anche l’interno segue questa filosofia: il layout è volutamente minimalista, con pochi comandi fisici e la possibilità di personalizzare le varianti di colore, rendendo l’ambiente di lavoro meno freddo e più simile a quello di una vettura lifestyle.

Originalità tecnica

Sotto le forme rassicuranti degli anni ’50, il Morris JE nasconde un’anima tecnologica rivoluzionaria. La sua carrozzeria monoscocca è realizzata in fibra di carbonio riciclata, montata su un telaio in alluminio. Secondo il produttore, si tratta del primo veicolo commerciale al mondo ad adottare questa specifica combinazione di materiali, che garantisce estrema leggerezza e robustezza.

La modularità è un altro punto di forza del Morris JE. Nonostante nasca come furgone, la piattaforma è stata pensata per essere declinata in diverse varianti: dal pick-up al minibus, fino a una versione camper che promette di diventare un oggetto di culto per i viaggiatori green. Questa versatilità, unita a un volume di carico che raggiunge i 6 metri cubi e una portata di 1.000 kg, dimostra che la simpatia del design non va a scapito della concretezza lavorativa.

Prestazioni e ricarica

Se l’aspetto è retrò, il sistema propulsivo è puramente elettrico e vanta numeri di tutto rispetto. Il Morris JE promette un’autonomia che raggiunge i 480 chilometri, un valore che lo pone ai vertici della categoria dei furgoni compatti. Anche sul fronte della ricarica il veicolo sorprende: se la ricarica standard dal 20 all’80% richiede circa 30 minuti, l’azienda dichiara la disponibilità di un’opzione di ricarica ultra-rapida capace di compiere lo stesso salto in soli 10 minuti.

Nonostante alcuni ritardi nello sviluppo, con la produzione in serie prevista per il 2028, il Morris JE continua a generare un forte interesse. Il prezzo previsto, che si aggira intorno ai 69.300 euro, lo colloca in una fascia premium, rendendolo un investimento pensato per aziende che vogliono utilizzare il proprio mezzo di trasporto anche come potente strumento di marketing e d’immagine.