GP Mugello, Pecco Bagnaia vince e domina. Secondo Martin

Pronti, partenza… via! Nel circuito del Mugello è stato disputato il GP d’Italia valido per il campionato mondiale di Moto GP. Molti i VIP presenti per l’occasione: dalla leggenda Valentino Rossi, passando per Noemi a Luca Cordero di Montezemolo.

Presente inoltre anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Sto vivendo un’esperienza fantastica, adesso capisco lo spirito con cui i tifosi vengono qui, è uno spettacolo collettivo, si respira la bellezza di una scuola di piloti italiana che si rinnova nel tempo”, ha dichiarato il ministro. La gara è stata aperta dal trio de “Il Volo” che per l’occasione ha cantato l’inno nazionale.

Moto GP Mugello, la classifica finale

I colpi di scena in questa gara sono stati come sempre tantissimi. A trionfare è stato Francesco Bagnaia che è risultato essere anche il vero dominatore della gara, seguito da Martin e Zarco. Questa la classifica finale:

Francesco Bagnaia (Ducati) Jorge Martin (Ducati) Johann Zarco (Ducati) Luca Marini (Ducati) Brad Binder (KTM) Aleix Espargarò (Aprilia) Jack Miller (KTM) Marco Bezzecchi (Ducati) Enea Bastianini (Ducati) Franco Morbidelli (Yamaha) Fabio Quartararo (Yamaha) Maverick Vinales (Aprilia) Takaaki Nakagami (Honda) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Augusto Fernandez (KTM) Michele Pirro (Ducati) Raul Fernandez (Aprilia) Lorenzo Savadori (Aprilia) Jonas Folger (KTM)

Ritirati: Alex Marquez (Ducati), Miguel Oliveira (Aprilia), Marc Marquez (Honda)

I momenti salienti della gara

Questa gara è stata segnata dall’ottima prestazione di Pecco Bagnaia che si è mantenuto saldo nella prima posizione. Al settimo giro Marc Marquez è stato protagonista di una brutta caduta mentre stava percorrendo la curva 15. Per fortuna è riuscito a rialzarsi. Non ha avuto invece vita facile Bezzecchi che, al decimo giro, ha perso due posizioni dopo averle appena riguadagnate.

Enea Bastianini ha tentato di risalire la china dopo essere rientrato dall’infortunio. Al 13esimo Alex Marquez ha schiacciato forte l’acceleratore e ha superato Marini, piazzandosi in terza posizione. Non è durata a lungo: anche quest’ultimo è caduto in pista, lasciando dunque il posto a Zarco e Miller che si sono sfidati per il gradino più basso del podio. Le cadute di pista sono state diverse durante la gara: anche Oliveira all’undicesimo giro è caduto, senza comunque conseguenze.