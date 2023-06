Si sono concluse nel circuito del Mugello le qualifiche valide per il GP d'Italia. Pecco Bagnaia partirà dalla prima fila.

La Ducati di Francesco Bagnaia è volata verso la bandiera a scacchi e ha ottenuto una nuova pole in carriera. Si sono concluse così le qualifiche che sono state disputate nella mattinata di sabato 10 giugno nel circuito del Mugello e valide per il Gran Premio d’Italia del 2023. In seconda e terza posizione troviamo rispettivamente Marc Marquez (Honda) e Alex Marquez (Ducati).

Moto GP Mugello, la griglia di partenza

Di seguito vediamo come si compone la griglia di partenza:

Francesco Bagnaia (Ducati) Marc Marquez (Honda) Alex Marquez (Ducati) Jack Miller (KTM) Jorge Martin (Ducati) Marco Bezzecchi (Ducati) Aleix Espargarò (Aprilia) Johann Zarco (Ducati) Alex Rins (Honda) Brad Binder (KTM) Luca Marini (Ducati) Enea Bastianini (Ducati) Maverick Vinales (Aprilia) Franco Morbidelli (Yamaha) Fabio Quartararo (Yamaha) 16. Takaaki Nakagami (Honda) Michele Pirro (Ducati) Miguel Oliveira (Aprilia) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Raul Fernandez (Aprilia) Augusto Fernandez (KTM) Lorenzo Savadori (Aprilia) Jonas Folger (KTM)

Grande spavento per il pilota Augusto Fernandez

Va segnalato che il pilota della KTM, Augusto Fernandez ha vissuto momenti di grande spavento quando, al termine delle prove libere, la sua moto è uscita di strada mentre stava percorrendo la Biondetti 1. La moto, nell’impatto, si è distrutta, ma il pilota è rimasto fortunatamente illeso ed è riuscito ad alzarsi.