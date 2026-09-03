Moto Guzzi celebra un secolo e mezzo di tradizione e modernità

Moto Guzzi rinnova il suo sito storico di Mandello del Lario con un progetto che unisce tradizione e innovazione, celebrando 105 anni di storia e 14 titoli mondiali

Nel cuore di Mandello del Lario, dove tutto è iniziato 105 anni fa Moto Guzzi ha compiuto un passo significativo verso il futuro. La leggendaria casa motociclistica italiana, nota per i suoi 14 titoli mondiali ha completato un ambizioso progetto di rinnovamento che unisce il rispetto per la tradizione con l’innovazione tecnologica.

Questo progetto, frutto di cinque anni di lavoro, rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, mantenendo intatta l’anima del marchio mentre si proietta verso nuove sfide. La fabbrica di Mandello del Lario, simbolo di un’eredità unica, è stata arricchita con nuove strutture che ospitano sia la produzione che la memoria storica del brand.

Un nuovo capitolo per la produzione

Il sito originario di Moto Guzzi è stato ampliato con 5.500 metri quadri di nuovi edifici industriali, portando la superficie totale della fabbrica a 38.000 metri quadri. Tra le novità più significative ci sono le linee di assemblaggio motore automatizzate di nuova generazione, che rappresentano un passo avanti nella produzione dei motori. Questi motori, una volta assemblati, vengono trasferiti su una linea completamente robotizzata realizzata dalla Piaggio Fast Forward di Boston, per l’assemblaggio finale dei veicoli.

La produzione non è l’unico aspetto che è stato rinnovato. Anche gli uffici sono stati ampliati con 380 metri quadri di nuovi spazi, progettati per accogliere le esigenze di un’azienda moderna e dinamica. Questo rinnovamento non solo migliora l’efficienza produttiva, ma rafforza anche l’identità di Moto Guzzi come leader nel settore motociclistico.

Il museo: un viaggio attraverso la storia

Uno degli elementi più affascinanti del progetto è il nuovo museo, che occupa una superficie di 3.000 metri quadri. Questo spazio è stato arredato ispirandosi ai pezzi delle motociclette, creando un ambiente che celebra l’eredità del marchio. La collezione ospita oltre 160 esemplari restaurati offrendo ai visitatori un viaggio attraverso la storia di Moto Guzzi.

Il museo non è solo un luogo di esposizione, ma anche un punto di osservazione privilegiato sul processo produttivo. I visitatori possono affacciarsi al reparto produttivo per seguire le varie fasi della costruzione delle motociclette, un’esperienza unica che unisce storia e innovazione. Inoltre, il museo è dotato di 4.200 metri quadri di spazi all’aperto, con 35 alberi ad alto fusto due piazze e una terrazza che si affaccia sulla Galleria del Vento, anch’essa restaurata.

Per completare l’esperienza, il museo offre una caffetteria dove i visitatori possono rilassarsi, il Motoplex Store per lo shopping a tema e un auditorium per conferenze di oltre 1.200 metri quadri. Questi spazi sono progettati per accogliere appassionati e curiosi, offrendo un’esperienza completa che va oltre la semplice visita.

Un futuro radioso per Moto Guzzi

Con questo progetto, Moto Guzzi non solo celebra i suoi 105 anni di storia, ma si prepara anche per i prossimi decenni. La combinazione di tradizione e innovazione, unita alla passione per la qualità e l’eccellenza, rende il marchio un punto di riferimento nel settore motociclistico. Il rinnovamento del sito di Mandello del Lario è un segno tangibile di come Moto Guzzi continui a essere un’icona, unendo il passato e il futuro in un’unica visione.

Moto Guzzi riparte da casa sua, pronta a scrivere nuovi capitoli di una storia che ha già lasciato un segno indelebile nel mondo delle due ruote.