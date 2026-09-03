Inaugurato il nuovo complesso Moto Guzzi a Mandello del Lario

moto Guzzi, uno dei marchi più iconici del motociclismo mondiale, ha celebrato il suo 105° anniversario con l’inaugurazione di un nuovo stabilimento all’avanguardia a Mandello del Lario. Questo progetto, frutto di quasi cinque anni di lavori e un investimento di oltre 50 milioni di euro, rappresenta un punto di riferimento tecnologico nell’industria motociclistica globale.

Il nuovo complesso, progettato dall’architetto americano Greg Lynn, vincitore del Leone d’oro alla Biennale di architettura di Venezia, è un hub multifunzionale dove innovazionesperimentazione e storia si fondono in un’armonia futuristica. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di autorità locali, tra cui il governatore della Lombardia Attilio Fontana, e i vertici del gruppo Piaggio, Matteo e Michele Colaninno.

Un progetto architettonico rivoluzionario

Il nuovo stabilimento Moto Guzzi si estende su 38.000 metri quadrati, con 5.500 metri quadrati di nuovi edifici industriali e 380 metri quadrati di uffici. Il progetto architettonico di Greg Lynn non solo ha modernizzato lo stabilimento, ma ha anche creato un dialogo tra passato e futuro. Il tetto del nuovo edificio richiama le montagne che circondano il Lago di Como e il linguaggio metallico delle motociclette, creando un legame visivo e materico con l’identità del marchio.

La fabbrica è dotata di tecnologie di ultima generazione, tra cui linee di assemblaggio automatizzate e un sistema di nastri trasportatori robotizzato. I droni terrestri Kilo, progettati da Piaggio Fast Forward, sono utilizzati per avviare le moto ai collaudi finali, riducendo il carico fisico per i lavoratori e garantendo la massima sicurezza.

Il nuovo Museo Moto Guzzi

Adiacente alla fabbrica, il nuovo Museo Moto Guzzi si estende su 3.000 metri quadrati e ospita oltre 160 esemplari di motociclette, tra cui prototipi, modelli da competizione e moto di serie. Il museo offre un viaggio nella storia del motociclismo, dalla G.P. del 1920 fino alla produzione attuale, passando per le moto che hanno vinto 14 titoli iridati nel Motomondiale.

Il museo include anche sezioni dedicate al cinema, alle competizioni, ai viaggi e ai mezzi militari e di polizia, raccontando oltre un secolo di evoluzione della società, del costume, della tecnologia e del design. Il complesso comprende anche il Motoplex Store, una caffetteria, spazi per workshop ed eventi, un auditorium e una terrazza rialzata con una vista sulla piazza centrale, impreziosita da un monumentale mosaico dell’aquila di Moto Guzzi.

Celebrazioni per il 105° anniversario

Per celebrare il 105° anniversario della fondazione, Moto Guzzi ha organizzato le ‘Giornate mondiali Moto Guzzi’, un motoraduno internazionale che si terrà dal 3 al 6 settembre. L’evento attirerà decine di migliaia di centauri e appassionati per quattro giorni di moto, musica, test ride e incontri. Sabato è prevista una grande parata che partirà dal centro sportivo Bione di Lecco e attraverserà la città, il lungolago, fino ad Abbadia Lariana e Mandello. I Corazzieri del Presidente della Repubblica scorteranno i motociclisti in sella alle Guzzi California da parata.

Il cancello rosso di via Parodi, simbolo storico di Moto Guzzi, è diventato un punto di riferimento per i guzzisti di tutto il mondo. Questo nuovo capitolo nella storia del marchio rappresenta un omaggio alla tradizione e un passo verso il futuro, unendo ingegno e tecnologia in un progetto che guarda al domani con orgoglio e passione.