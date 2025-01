La nuova Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025

Due giorni fa, durante l’EICMA 2025, Moto Guzzi ha svelato il prebooking della nuova Stelvio Duecento Tributo 2025, una versione speciale della celebre enduro stradale. Questo modello, limitato a soli 2.758 esemplari, rende omaggio al famoso valico alpino, aperto nel 1825, che è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motociclismo. La Stelvio Duecento Tributo si distingue per la sua colorazione unica e per un equipaggiamento di serie pensato per chi ama l’avventura.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di lancio della Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2025 è fissato a 18.799 euro, franco concessionario. Questo costo riflette non solo l’esclusività del modello, ma anche la qualità e le tecnologie avanzate integrate nella moto. Con il prebooking già attivo, gli appassionati possono assicurarsi un esemplare di questa moto che promette di essere un vero e proprio gioiello per i motociclisti.

Caratteristiche tecniche e innovazioni

La Stelvio Duecento Tributo 2025 condivide la base tecnica con il modello Stelvio PFF Rider Assistance Solution. Tra le innovazioni più significative troviamo la piattaforma di assistenza alla guida, sviluppata da Piaggio Fast Forward, che utilizza la tecnologia Imaging Radar 4D. Questa tecnologia offre una serie di funzioni di sicurezza attiva, tra cui il Forward Collision Warning (FCW), il Blind Spot Information System (BLIS) e il Lane Change Assist (LCA), garantendo un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

In aggiunta, il modello è dotato di manopole riscaldabili, sella comfort per guidatore e passeggero, cavalletto centrale, sensore di pressione pneumatici TPMS, cambio Quick Shift bidirezionale e una piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, rendendo la Stelvio Duecento Tributo 2025 un’opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e comfort durante i viaggi.