Motocross 2025: Trionfi, Squadre e Eventi Imperdibili da Seguire

Il 2025 è stato un anno straordinario per il motocross, caratterizzato da eventi emozionanti, risultati eccezionali e l'emergere di nuove squadre promettenti.

Il motocross ha vissuto un anno straordinario, caratterizzato da gare avvincenti e piloti che hanno lasciato il segno nella storia di questo sport. La stagione si è conclusa con il Motocross delle Nazioni, un evento che ha riunito atleti da tutto il mondo, culminando in una competizione memorabile.

I risultati dei piloti nel mondiale MXGP

Uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione è stato Glenn Coldenhoff, che ha ottenuto una vittoria di manche e sei podi, chiudendo il campionato con un meritatissimo terzo posto. Questo risultato non solo evidenzia le sue capacità, ma segna anche un’importante evoluzione nel suo percorso sportivo. Il talento e la determinazione di Coldenhoff lo hanno reso un punto di riferimento nel motocross mondiale.

Il talento emergente Jago Geerts

Un altro nome da tenere d’occhio è Jago Geerts, pilota belga recentemente entrato a far parte del Team Beta MRT. Questo giovane talento ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per diventare un protagonista della scena MXGP. La sua integrazione nel team rappresenta un passo significativo, sia per la sua carriera che per la squadra, che ambisce a raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione.

Eventi e competizioni del 2025

Il Motocross delle Nazioni, svolto sulla pista di Ironman a Crawfordsville, Indiana, ha segnato la conclusione della stagione. Questo evento ha visto le migliori nazioni competere per il titolo, regalando momenti di grande emozione e adrenalina. La partecipazione di atleti di calibro mondiale ha reso questa gara un vero spettacolo per gli appassionati del motocross.

Esposizione internazionale delle due ruote

L’ottantaduesima edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote ha riunito appassionati e professionisti del settore, con gare entusiasmanti che hanno incluso le bicilindriche e la Champions Charity Race. La categoria Legend ha visto la partecipazione di piloti storici, offrendo un mix di nostalgia e competizione.

Campionati regionali e nuovi sviluppi

La stagione ha visto anche la conclusione della quarta e ultima prova del Trofeo Barzaghi, un campionato regionale di grande prestigio. Questa competizione ha messo in luce talenti locali e ha contribuito a promuovere il motocross in diverse regioni italiane, come dimostrato dalla partecipazione crescente di piloti.

Il Tognetti Racing Department ha ufficialmente comunicato il passaggio alle TM moto per la stagione 2026. Questa decisione segna un’evoluzione significativa e una continua ricerca di prestazioni superiori. Tale cambiamento rappresenta una nuova sfida per il team, che si appresta ad affrontare la stagione con rinnovato vigore e ambizioni elevate.