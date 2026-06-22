MotoGP 2026: la vittoria di Marquez a Brno cambia gli equilibri del campionato

Marc Marquez ha vinto il GP della Repubblica Ceca a Brno, recuperando 32 punti e tornando in lotta per il titolo MotoGP 2026.

Il circuito di Brno ha visto un ritorno trionfale di Marc Marquezche con la sua vittoria nel GP della Repubblica Ceca ha ridato slancio alle sue ambizioni iridate. Dopo l’infortunio a Le Mans e i due interventi chirurgici che lo hanno tenuto lontano dalle piste, lo spagnolo era considerato fuori dai giochi. Tuttavia, il weekend ceco ha cambiato tutto, permettendogli di recuperare 32 punti e di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Dall’ospedale alla lotta per il campionato

Solo un mese e mezzo fa, Marquez era in ospedale con più di 100 punti di ritardo dal leader del campionato. Oggi, invece, è a soli 40 punti dalla cima. “Un mese e mezzo fa il campionato era completamente finito per me”, ha ammesso Marquez. “Adesso, non so come, sono a 40 punti dal leader del mondiale. Quindi siamo in gioco.”

La vittoria a Brno è stata particolarmente significativa perché il circuito è caratterizzato da numerose curve a destra, un aspetto delicato per un pilota che sta ancora recuperando dall’infortunio al braccio e alla spalla destra. “È una vittoria molto importante su un circuito con tante curve a destra”, ha dichiarato Marquez. “È qualcosa di speciale, la stavo cercando.”

Un successo che vale doppio

Nonostante il successo, Marquez ha ammesso di non essere ancora al cento per cento dal punto di vista fisico. “Nell’ultima parte della gara la moto avrebbe potuto essere ancora più veloce. Semplicemente non ero in grado di spingere fino al limite”, ha spiegato. Una frase che mette paura agli avversari, considerando che il pieno potenziale dello spagnolo è ancora lontano.

La pausa estiva sarà cruciale per il recupero fisico di Marquez, che punta a tornare ad attaccare senza limitazioni. Dopo aver riaperto una corsa al titolo che sembrava definitivamente compromessa, il pilota Ducati guarda ora ai prossimi appuntamenti con una prospettiva completamente diversa.

Le tensioni nel paddock di Brno

Il paddock di Brno è stato teatro di tensioni e controversie. Aprilia, ancora scossa dal disastro di Balaton, cerca di curare le ferite interne. Jorge Martin ha preso pubblicamente responsabilità per il suo ruolo nel dramma, mentre Marco Bezzecchi, visibilmente provato da un infortunio alla mano e da una ferita alla tibia, non è del tutto convinto.

I test privati di lunedì con i nuovi pneumatici Pirelli da 850cc hanno creato una frattura nel paddock. Ducati, Aprilia e Yamaha hanno permesso di testare solo i piloti contrattati per il futuro, proteggendo gelosamente i loro segreti tecnici. Honda e KTM, invece, hanno optato per un feedback tecnico immediato schierando piloti che stanno per partire.

La vera controversia ruota attorno a coloro che sono stati esclusi dai test. Piloti come Pecco bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Fabio Quartararo e Enea Bastianini sono stati privati di un tempo cruciale con la nuova attrezzatura e i pneumatici. “Il problema principale è non poter testare i Pirelli”, ha sostenuto Bagnaia, sottolineando l’assurdità di dover aspettare il primo vero test Pirelli in condizioni fredde e non rappresentative a Valencia in inverno.

Il futuro di Nicolò Bulega

Un altro punto di accesa controversia riguarda il possibile passaggio di Nicolò Bulega in MotoGP. Ducati sta spingendo forte per promuoverlo la prossima stagione, ma le trattative sono complesse. VR46 è intrigata, ma le trattative si basano su due punti non negoziabili: Bulega deve avere aggiornamenti tecnici alla pari con i piloti ufficiali e deve essere garantito un sostegno finanziario sostanziale.

Con la polvere che si posa giovedì, è chiaro che il weekend di MotoGP di Brno è già iniziato, molto prima che le luci verdi segnalino l’inizio delle prove. Le poste non sono mai state così alte, e la gara non è nemmeno iniziata.