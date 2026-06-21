MotoGP: Bezzecchi escluso dal GP di Brno per aggressione a un marshall

Un gesto impulsivo che potrebbe costare caro a Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia, leader del campionato MotoGP, è stato squalificato dal Gran Premio di Brno per aver spinto un marshall dopo una caduta durante la Sprint Race. La decisione, confermata dopo il ricorso presentato dal team Aprilia, ha scosso il mondo della MotoGP e potrebbe avere conseguenze significative sulla classifica mondiale.

L’episodio che ha scatenato la squalifica

Tutto è successo nel corso della Sprint Race, quando Bezzecchi è caduto a due giri dal termine mentre occupava la quinta posizione. Nel tentativo di rialzarsi, il pilota ha spinto un marshall che stava cercando di recuperare la sua moto. Secondo il regolamento della MotoGPun comportamento del genere costituisce una violazione dell’articolo 3.3.2.2, che punisce qualsiasi atto lesivo degli interessi dello sport.

La decisione di squalificare Bezzecchi è stata confermata dai commissari di appello, che hanno riconosciuto la frustrazione del pilota ma hanno sottolineato l’importanza del rispetto verso il personale del circuito. “I principi di condotta sportiva impongono a tutti i partecipanti di trattare gli ufficiali di gara, i commissari e i volontari con rispetto in ogni momento”, si legge nel dispositivo.

Le conseguenze per il campionato

La squalifica di Bezzecchi potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica mondiale. Il pilota, che partiva dalla quarta posizione, rischia di perdere la testa del campionato. Basta infatti che il compagno di squadra Jorge Martin salga sul podio per superarlo in classifica.

Non è la prima volta che Bezzecchi rimane a secco di punti. In Ungheria, una caduta provocata proprio da Martin lo aveva già costretto a un weekend senza punti. Ora, con la squalifica a Brno, il vantaggio di 15 punti su Martin potrebbe ridursi ulteriormente. Anche altri piloti come Francesco Bagnaia e Marc Márquez potrebbero avvicinarsi in classifica.

La Sprint Race e i protagonisti

Nonostante l’assenza di Bezzecchi, la Sprint Race ha visto un’altra Aprilia, quella di Ai Ogura, partire dalla pole position. Tuttavia, il giapponese ha faticato nella partenza, permettendo a Francesco Bagnaia di prendere il comando della gara. Il pilota della Ducati non ha più mollato la prima posizione per i dieci giri seguenti, conquistando la sua prima vittoria nella gara breve dalla Malesia dello scorso anno.

Al terzo posto si è classificato Marc Márquez, che ha completato il podio insieme a Bagnaia e Ogura. Fabio Di Giannantonio, altro pilota Ducati, ha tagliato il traguardo quarto, davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez. La gara ha visto diverse scivolate, ma nessuna con conseguenze fisiche gravi.

Bagnaia ha scelto di montare una gomma soft al posteriore, una scommessa che ha pagato permettendogli di prendere il comando fin dai primi giri. “Quelli che hanno deciso tutto. Sarebbe stata più dura con la media perché in partenza avrei faticato un po’ di più”, ha commentato il pilota della Ducati.

Marc Márquez, nonostante una partenza difficile, ha espresso soddisfazione per il podio. “Partendo quinto mi aspettavo una gara più difficile. Ho faticato un po’ con la gomma posteriore nuova e la scia davanti”, ha dichiarato il pilota della Honda.